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В Луганске в результате взрывов в промышленном районе города начался пожар

Глава ЛНР Пасечник: на нефтебазе в Луганске начался пожар после удара ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Луганске прогремели взрывы, в результате происшествия в промышленном районе города начался пожар. Об этом 7 мая сообщил корреспондент «Известий».

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по нефтяной базе в городе.

«Поздней ночью враг нанес удар по мирному Луганску — обстреляли нефтебазу, расположенную в черте города. На месте работают сотрудники МЧС», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Информация о пострадавших уточняется. Пасечник взял ситуацию под личный контроль.

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Ранее, 5 мая, глава администрации Первомайска Сергей Колягин сообщил, что вечером 4 мая подросток подорвался на неизвестном взрывном устройстве во время рыбалки. Его друзья в результате подрыва получили осколочные ранения.

В этот же день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в районе села Николаевка Тельмановского муниципального округа семья в автомобиле подорвалась на мине ВСУ. Мужчина 1978 года рождения и его жена 1989 года рождения с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями были доставлены в больницу.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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