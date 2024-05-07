В Луганске в результате взрывов в промышленном районе города начался пожар
В Луганске прогремели взрывы, в результате происшествия в промышленном районе города начался пожар. Об этом 7 мая сообщил корреспондент «Известий».
Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по нефтяной базе в городе.
«Поздней ночью враг нанес удар по мирному Луганску — обстреляли нефтебазу, расположенную в черте города. На месте работают сотрудники МЧС», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Информация о пострадавших уточняется. Пасечник взял ситуацию под личный контроль.
Ранее, 5 мая, глава администрации Первомайска Сергей Колягин сообщил, что вечером 4 мая подросток подорвался на неизвестном взрывном устройстве во время рыбалки. Его друзья в результате подрыва получили осколочные ранения.
В этот же день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в районе села Николаевка Тельмановского муниципального округа семья в автомобиле подорвалась на мине ВСУ. Мужчина 1978 года рождения и его жена 1989 года рождения с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями были доставлены в больницу.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.