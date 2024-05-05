Семья с ребенком подорвалась на мине в ДНР

В районе села Николаевка Тельмановского муниципального округа семья в автомобиле подорвалась на мине Вооруженных сил Украины (ВСУ), двое пострадали. Об этом 5 мая сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Мужчина 1978 года рождения и его жена 1989 года рождения с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями доставлены в больницу интенсивного лечения Мариуполя, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ребенок не пострадал», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что за сутки были зафиксированы девять обстрелов со стороны ВСУ, они выпустили 18 боеприпасов, применив артиллерию калибром 155 мм, ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и дроны-камикадзе.

В результате повреждены два жилых дома, линии электропередач, трансформаторная подстанция и гостиница в Петровском районе Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, добавил Пушилин.

Ранее, 4 мая, сообщалось о том, что мирная жительница Авдеевки в результате детонации взрывоопасного предмета (ВОП) получила ранения. Позднее в СЦКК добавили, что в 23:30 поступила информация о ранении мужчины 1961 года рождения на улице Кирова в Петровском районе Донецка.

Ранее, 1 мая, в результате обстрела со стороны ВФУ Никитовского района Горловки пострадал один человек, наибольший урон понес жилмассив «Комсомолец». На кадрах, которые опубликовали «Известия», можно увидеть, как от обстрела украинских боевиков пострадал один из магазинов, находящийся в жилом доме: там произошел пожар. Также рядом с магазином виден посеченный осколками грузовой автомобиль.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.