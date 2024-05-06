В ЛНР подросток подорвался на неизвестном взрывном устройстве во время рыбалки

Вечером 4 мая в поселке городского типа Камышеваха в Луганской Народной Республике (ЛНР) погиб подросток. С тремя друзьями он приехал к пруду, который образовался в заброшенном карьере, на рыбалку, наступил на неизвестное взрывное устройство и подорвался. Об этом сообщил глава администрации Первомайска Сергей Колягин.

«Его друзья в результате подрыва получили осколочные ранения. Двое пострадавших были госпитализированы, один подросток после оказания медицинской помощи был отправлен домой», — написал Колягин 5 мая в своем Telegram-канале.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего парня и обратился к согражданам, призывая воздержаться от посещения необследованных местностей, в особенности тех, где проходили боевые действия.

В этот же день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в районе села Николаевка Тельмановского муниципального округа семья в автомобиле подорвалась на мине Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мужчина 1978 года рождения и его жена 1989 года рождения с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями были доставлены в больницу.

4 мая сообщалось о том, что мирная жительница Авдеевки в результате детонации взрывоопасного предмета (ВОП) получила ранения. Позднее в СЦКК добавили, что в 23:30 поступила информация о ранении мужчины 1961 года рождения на улице Кирова в Петровском районе Донецка.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.