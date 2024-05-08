Минимум пять сотрудников нефтебазы пострадали в результате взрывов в Луганске
В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганску, по предварительной информации, пострадало пять сотрудников нефтебазы. Об этом 8 мая сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
«По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы. К месту обстрела выехали четыре бригады скорой помощи. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим затрудняется из-за сильного пожара», — говорится в сообщении.
Он также уточнил, что данный удар, предположительно, осуществлен ракетами западного образца ATACMS. В результате взрывов были повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены, произошло возгорание газопровода высокого давления.
«В тушении пожара задействованы все луганские подразделения МЧС. Их главная задача сейчас — не допустить распространения огня», — подчеркнул Пасечник.
Накануне, 7 мая, корреспондент «Известий» сообщил, что в Луганске прогремели взрывы, в результате происшествия в промышленном районе города начался пожар. Глава ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что украинская армия ударила по нефтяной базе в городе.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.