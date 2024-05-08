Раненые сотрудники нефтебазы в ЛНР госпитализированы в состоянии средней тяжести

Сотрудники нефтебазы, пострадавшие в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганске, госпитализированы и находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом 8 мая сообщила министр здравоохранения Луганской Народной Республики (ЛНР) Наталия Пащенко.

«Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. В интенсивной терапии никто не нуждается», — привело правительство ее слова в Telegram-канале.

Пащенко также уточнила, что сотрудники получили минно-взрывные травмы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Накануне, 7 мая, корреспондент «Известий» сообщил, что в Луганске прогремели взрывы, в результате происшествия в промышленном районе города начался пожар. Глава ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что украинская армия ударила по нефтяной базе в городе.

Позднее Пасечник сообщил, что в результате ударов ВСУ по Луганску, по предварительной информации, пострадало пять сотрудников нефтебазы. Он также уточнил, что данный удар, предположительно, осуществлен ракетами западного образца ATACMS. В результате взрывов были повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены, произошло возгорание газопровода высокого давления.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.