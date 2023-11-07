Politico назвала риски для ЕС в случае изъятия российских активов

Страны Евросоюза (ЕС) столкнулись с проблемами в использовании замороженных в Европе российских финансовых активов для восстановления Украины, опасения против данной меры выразили Бельгия и Люксембург. Об этом 6 ноября написала газета Politico.

По ее данным, возражения против реализации меры связаны с желанием двух стран избежать финансовых и юридических рисков.

«Мы ищем со странами G7 и Европейской комиссией структурное решение для замороженных активов, которое не дестабилизировало бы международную финансовую систему», — заявил в понедельник премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в ходе выступления перед дипломатами.

Он напомнил, что для изъятия средств РФ нужна правовая основа, которую Бельгия неспособна найти в одиночку.

В статье также отмечается, что в ЕС давно выдвигалась идея обложить прибыли от замороженных активов налогом и направить его на помощь Украине. Однако в Берлине, Париже и Брюсселе выразили сомнения в подобной идее, поскольку этот шаг может дестабилизировать финансовые рынки и ослабить позиции евро в качестве резервной валюты.

Ранее, 5 ноября, Financial Times спрогнозировала серьезные экономические последствия в случае конфискации российских активов западными странами. В частности, изъятие средств РФ может привести к дестабилизации мировой экономики, отметили в газете.

До этого, 2 ноября, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что любое неугодное Западу государство может быть им ограблено. Он обратил внимание, что западные страны реформируют свои законодательства в целях, как они заявляют, правомочной конфискации замороженных активов других государств.

29 октября председатель Госдумы Владимир Володин заявил о симметричном ответе России в случае кражи замороженных в Европе российских. При таком варианте развития событий будут конфискованы гораздо большие активы недружественных стран, предупредил он.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.