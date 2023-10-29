В Госдуме заявили об ответе в случае кражи замороженных российских активов

За кражу замороженных в Европе российских активов последуют симметричные меры, заявил 29 октября председатель Госдумы Владимир Володин в личном Telegram-канале.

По словам Володина, когда европейская экономика начала входить в глубокую рецессию, такие высокопоставленные политики, как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, снова стали говорить об изъятии замороженных российских активов для дальнейшей милитаризации Киева.

«В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства», — предупредил политик.

Как уточнил Володин, в последние несколько лет ситуация в странах Европы ухудшилась: цены растут, а промышленность находится в упадке.

«Как итог: на смену политикам, выступающим за войну до последнего украинца, приходят те, кого в первую очередь волнуют внутренние проблемы», — написал председатель Госдумы.

Ранее, 24 августа, в Белом доме сообщили, что российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании будут удерживаться до возмещения «ущерба» Украине.

25 августа председатель комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил «Известиям», что условие Белого дома для разморозки активов России нереалистичное и это понимают в Вашингтоне.

22 августа министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство России совместно с Центробанком РФ на основании ранее поддержанных президентом РФ Владимиром Путиным мер подготовили проект указа о начале обмена замороженных активов россиян.

25 апреля Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Теперь за это вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России. Управляющим по умолчанию будет считаться Росимущество, если в этом качестве не будет определено другое лицо.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.