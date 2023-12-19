«Украина не принесет ничего, кроме проблем, долгов и коррупции»

В ЕС всё еще шокированы тем, что санкции не уничтожили экономику России , заявил «Известиям» депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич. При этом, по его словам, на самом деле в Брюсселе многие надеются на восстановление отношений с РФ. У ЕС нет четкой стратегии по налаживанию политических связей с Москвой , однако в объединении осознают, что необходимо разработать новый подход к России. Хотя Евросоюз одобрил запуск переговоров о вступлении Украины, Киев вряд ли присоединится к союзу в обозримой перспективе , уверен политик.

«Верховенство закона — это шутка»

— 17 декабря в Сербии прошли досрочные парламентские выборы, на которых победила партия президента Александра Вучича. Сербский лидер неизменно говорит о европейском пути для своей страны. При этом в ЕС также ведутся интенсивные дискуссии о расширении ЕС на Балканы. Возможно ли, что балканские страны, такие как Сербия, Черногория или Северная Македония, смогут стать членами ЕС до 2030 года?

— Не исключено, что они вступят в Евросоюз. Забудьте о копенгагенских критериях. Верховенство закона — это шутка. Вы вступаете в ЕС по политическим соображениям . Если вы нам нужны или нравитесь, вы можете вступить в ЕС.

Фото: TASS/ANDREJ CUKIC

— Александр Вучич заявил, что Белград ожидают тяжелые переговоры по нормализации отношений с Приштиной, но Сербия не признает независимость Косово. На ваш взгляд, сможет ли Приштина получить статус кандидата на вступление в ЕС в 2024 году?

— Не думаю, что Приштине удастся стать кандидатом в 2024 году . Хочу напомнить, что пять членов ЕС (Испания, Румыния, Словакия, Греция и Кипр. — «Известия») не признают Косово независимым государством. Судьба Косово будет решаться на Украине . Если Россия победит на Украине, а ЕС и США потерпят крах, Косово останется без значительной поддержки Запада. Союзники в итоге покинут Кэмп-Бондстил (база контингента США в составе международной миссии KFOR в Косово. — «Известия»), как и Афганистан. Если Запад победит, Косово сможет добиться независимости.

— На последнем саммите ЕС, прошедшем 14–15 декабря, Европейский совет объявил о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, а также о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление. Смогут ли эти страны стать членами Евросоюза в обозримом будущем?

— Как я уже сказал, забудьте о копенгагенских критериях. География? Верховенство закона? Экономика? Это нонсенс. Эти страны никогда не смогли бы им соответствовать. Вы вступаете в ЕС только по политическим критериям: если вы нам нравитесь или вы нужны нам . Я думаю, что вступление Украины в ЕС встретится с мощным сопротивлением, особенно со стороны растущего числа суверенных правительств. Я думаю, что ни одна из упомянутых вами стран в обозримом будущем не присоединится к Евросоюзу.

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

— Но почему для Брюсселя так важно было объявить о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз?

— Потому что так им сказал Вашингтон. И не забывайте, что Европейское экономическое сообщество, Совет Европы, НАТО — это всё американские проекты 1940–1950-х годов. Логика ЕС состоит в том, чтобы сдерживать немцев, устранить русских и сохранить присутствие американцев. Запад хочет включить Украину в ЕС, чтобы лучше контролировать ее территорию и иметь дополнительный политический рычаг на переговорах [с Россией] . Украина не принесет ничего, кроме проблем, долгов, поражений, разрушений и коррупции.

— Как долго Европейский союз сможет оказывать экономическую и военную поддержку Украине?

— Война на Украине проиграна, и никакая помощь не сможет этого изменить . ЕС сможет оказывать финансовую помощь еще несколько лет, возможно, до конца многолетнего бюджета, то есть до 2027 года. Что касается оружия и боеприпасов, уже достигнут предел возможностей. В будущем можно будет отправлять лишь небольшие объемы.

— Верит ли ЕС в победу Украины на поле боя?

— Многие в Европарламенте до сих пор в это верят. Но западная пресса больше не верит в победу. Более продвинутые политики с самого начала знали, что Россию невозможно победить. Украину лишь принесли в жертву , чтобы нанести хоть какой-то ущерб России. ЕС не волнует Украина. Американцев и того меньше.

Фото: REUTERS/Inna Varenytsia

— Стремится ли ЕС убедить Украину пойти на территориальные уступки, чтобы начать переговоры с Россией?

— Практически все решения относительно Украины принимаются в Вашингтоне. Брюсселю особо нечего сказать . С каждым днем​​ положение Украины ухудшается. Россия занимает всё больше территорий, которые она не отдаст . Чем раньше будет достигнуто прекращение огня и начнутся переговоры, тем меньше погибнет людей и меньше территорий будет потеряно. Я думаю, что Украина навсегда потеряла Крым, Донецк, Луганск, Запорожскую и Херсонскую области .

«Можно ожидать серьезных изменений в Европейском парламенте»

— В июне 2024 года должны состояться выборы в Европарламент. Планируете ли вы в них участвовать? Если да, то какой будет ваша предвыборная программа?

— Да, конечно, мы участвуем. На одного патриота больше — на одного глобалиста меньше. Нам нужно продолжать борьбу за свободу и независимость . Глобалисты превратили Хорватию в экономическую колонию и теперь с помощью изменений в основополагающих договорах хотят отобрать у нас государственность и превратить Хорватию в федеративное государство. Мы хотим, чтобы Хорватия была свободной суверенной страной. Мы хотим контролировать свою судьбу и делать то, что лучше для народа и земли Хорватии. Решения принимаются не в Хорватии. Их там лишь представляют и продвигают. Их принимают в Давосе и Брюсселе .

— Ожидаете ли вы, что выборы пройдут в атмосфере ожесточенного противостояния глобалистов и приверженцев реализма, которые выступают за существование суверенных государств?

— Очевидно, что на данном этапе нам необходимо поддерживать свободу и суверенитет государств. Путь вперед — это свободное сотрудничество между странами, а не единое мировое правительство, которое никто не выбирает . Европейский союз не может функционировать, и он распадается на части. Что может функционировать, так это «Европа наций», где во главе угла уважение и сотрудничество, как это происходит в БРИКС .

Мы должны уважать свободу личности и иметь право быть свободными от агрессивной односторонней кампании, которую слуги глобалистов навязывают нам и нашим детям. Я думаю, что люди просыпаются и можно ожидать серьезных изменений в Европейском парламенте . Вся Европа поворачивается в сторону обретения суверенитета. Люди устали от глобалистской лжи и провальной политики .

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает во время саммита лидеров Европейского союза в Брюсселе, Бельгия, 15 декабря 2023 года Фото: REUTERS/Johanna Geron

— Произойдет ли смена элит после выборов в Европарламент? Некоторые считают, что Урсула фон дер Ляйен может вновь стать председателем Еврокомиссии.

— Урсула фон дер Ляйен не играет никакой роли . Все эти политики из еэсовского истеблишмента — ставленники глобалистов, и их могут заменить в случае необходимости. У них нет реальной власти. Неважно, станет ли она или кто-то другой председателем Еврокомиссии, результат будет тот же.

На выборах в Европарламент произойдут большие изменения : консервативные и правые партии, выступающие за суверенитет, станут намного сильнее, но я не уверен, что они будут в большинстве. Это зависит от того, что произойдет в ближайшие шесть месяцев. Это также зависит от того, что будет происходить на Украине.

«В Брюсселе были уверены, что российская власть падет»

— Несмотря на напряженность отношений между ЕС и Россией, в Европарламенте всё еще остается парламентская группа по связям с РФ (D-RU). Почему ее до сих пор не упразднили? В Европарламенте еще рассчитывают на восстановление диалога с Россией?

— Никто не ожидает, что эта ситуация будет длиться вечно. Я думаю, каждый разумный гражданин ожидает, что мир восстановится. Если человечество хочет и дальше процветать, нам нужно работать вместе , меньше сосредотачиваться на конфликтах и ​​больше — на заботе о людях и планете. Группа D-RU, в которую также вхожу и я, на моей памяти всегда скептически относилась к России. В феврале 2022 года она превратилась в платформу для антироссийской пропаганды. На заседаниях присутствуют только диссиденты и пропагандисты. На них нет представителей умеренных взглядов и нейтральных экспертов.

Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth

Сейчас, по сути, никакой стратегии или плана у ЕС в отношении России нет . В краткосрочной перспективе есть только [нарратив «помогать Украине] столько, сколько потребуется». ЕС живет в сказках и фантазиях. В Брюсселе были уверены, что российская власть падет и Россия развалится из-за санкций, но они ошиблись . Да, они боятся Путина. ЕС разыграл все свои карты и тузы и проиграл. Сейчас они всё еще в шоке, но постепенно начинают понимать, что им нужен новый подход .

В долгосрочной перспективе, как и столетия до этого, у Запада была только одна цель и один план — подчинить Россию своим интересам, разделить ее на части и передать ее ресурсы западным корпорациям .

— 18 декабря ЕС опубликовал 12-й пакет санкций против России. В этом году их было утверждено всего три, а в прошлом году удалось принять целых девять. Европейским странам стало сложнее принимать новые ограничения?

— Предыдущие санкции не принесли тех плодов, на которые рассчитывал истеблишмент Евросоюза. Некоторые из них оказались даже контрпродуктивны, а решимость и единство исчезли. С момента принятия 11-го пакета санкций прошло много времени, поскольку почти ничего не оставалось, против чего можно было ввести ограничения. А то, что осталось, вредило экономикам некоторых членов ЕС больше, чем других, поэтому они блокировали это.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— На ваш взгляд, как 12-й пакет отразится на Евросоюзе?

— Несмотря на пропаганду, используемую политическими лидерами Евросоюза, чтобы убедить людей в том, что все эти меры имеют смысл, некоторые крупные европейские экономики оказались в стагнации и начали отставать. И в ближайшее время нельзя ожидать иной тенденции. Во многом это произошло из-за этих нелогичных шагов. Это только навредит ЕС, ускорит процесс деиндустриализации и снижение конкурентоспособности.