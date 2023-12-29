Источник допустил «залет» в Польшу зенитной ракеты С-300 или С-200 ВСУ

Залетевшей на территорию Польши ракетой могла быть зенитная управляемая ракета комплекса С-300 или С-200 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 декабря сообщил «Известиям» осведомленный источник.

«Такое уже случалось с начала спецоперации. К полякам залетали украинские ракеты советского производства, которые они запускали на перехват наших ракет», — сказал он.

Ранее в пятницу польский генштаб бездоказательно заявил, что нарушившая воздушное пространство страны ракета была российской.

«У нас есть национальные и союзные радиолокационные подтверждения этого», — сказал начальник генерального штаба ВС Польши Веслав Кукула.

Утром в этот же день неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши, его сопровождала противовоздушная оборона (ПВО) страны. После этого объект пропал с радаров. Из-за инцидента были мобилизованы имеющиеся в распоряжении армии силы и средства.

Позже в пятницу президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства республики со стороны Украины.

Ранее, 15 ноября 2022 года, на территорию Польши упали два снаряда, они угодили в зерносушилку, расположенную на польско-украинской границе. Погибли два человека.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский поспешил обвинить в происшествии Москву, однако на следующий день была установлена принадлежность ракет ВСУ.

Это подтвердил и президент США Джо Байден, сообщив НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» предположил, что ПВО пыталась атаковать российскую ракету, но сбилась с курса и угодила на территорию Польши. Также он отметил, что снаряды больше всего напоминают украинские С-300 с истекшим сроком годности.