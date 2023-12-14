Тусклое будущее: новый премьер Польши не изменит отношения с Украиной

Польский сейм назначил новым премьер-министром страны Дональда Туска. Недавний лидер оппозиции уже выступил с программной речью и представил членов своего правительства. На Украине рассчитывают, что теперь отношения двух стран нормализуются, решатся в том числе острые противоречия по транзиту зерна и блокаде границы. Подробности — в материале «Известий».

Как в Польше сменилась власть

В середине октября в Польше прошли парламентские выборы. Первое место заняла правившая партия «Право и справедливость» (ПиС), но оппозиция в сумме получила больше голосов. Лидером новой коалиции стала «Гражданская платформа» бывшего премьер-министра Дональда Туска, вместе с ней к власти пришли консерваторы из «Третьего пути» и блок левых сил.

В середине декабря польский парламент официально оформил смену власти. Депутаты отправили в отставку предыдущее правительство Матеуша Моравецкого, тот пообещал бороться с «неолибералами» и пригрозил реваншем. Далее парламентарии назначили новым премьером Дональда Туска, решение поддержали 248 депутатов, против выступил 201.

Лидер «Гражданской платформы» после этого выступил с программной речью. По его словам, новый кабинет министров позаботится о росте благосостояния поляков. В частности, на 20% увеличит зарплаты бюджетникам, на треть поднимет выплаты учителям. Кроме того, будет защищать страну от наплыва мигрантов, сделает польскую границу «плотной». «Все наши службы позаботятся о том, чтобы польские и европейские рубежи были надежно защищены», — сказал Туск.

Дональд Туск выступает с речью после переизбрания кабинета министров, Варшава, Польша, 12 декабря 2023 года Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Отдельно он остановился на внешней политике. По его словам, новое правительство постарается восстановить отношения с Евросоюзом, с которым предыдущая власть регулярно ссорилась. В частности, Туск пообещал, что при нем ЕС выделит Варшаве €60 млрд, которые ранее Брюссель заморозил из-за судебной реформы ПиС. «Давайте перестанем притворяться, что наши западные союзники нам как-то угрожают. Это рискованная игра, если не сказать сумасшедшая», — призвал новый премьер.

Кроме того, Туск рассказал о своем видении отношений с Украиной. По его словам, взаимодействие будет двояким. С одной стороны, новое правительство будет добиваться от западных партнеров активной поддержки Киева. С другой стороны, не откажется от защиты польских интересов, не будет закрывать глаза на протесты фермеров и дальнобойщиков. «Мы быстро найдем хорошее решение для всех», — пообещал он.

Наконец, Туск огласил состав своего правительства. Наиболее интересным стало назначение на должность главы МИД Радослава Сикорского, который в 2007–2014 годах уже руководил ведомством. Чиновник известен многочисленными антироссийскими заявлениями, в частности, радовался подрывам «Северных потоков» и предлагал передать Украине ядерное оружие.

Какие отношения у Польши с Украиной

Отношения предыдущих польских властей с Украиной были сложными. Правительство ПиС после начала полномасштабных боевых действий однозначно встало на сторону Киева. Так, Варшава передала Незалежной более 300 танков, сотни бронемашин, десятки артиллерийских установок, огромные партии стрелкового оружия и боеприпасов. Премьер-министр Моравецкий нынешней весной подчеркивал, что всего стоимость поставок превысила €3 млрд.

Фото: Getty Images/Pierre Crom

Кроме того, через Польшу на Украину передают оружие другие западные страны. В Польше также обучались многие военнослужащие ВСУ, ремонтировалась поврежденная техника. Параллельно Варшава отказалась от поставок российской нефти и газа, стала одним из главных сторонников введения санкций против России, не только поддержала европейские ограничения, но и ввела свои собственные.

Постепенно, однако, на поверхность стали выходить противоречия. Весной в Польше вспомнили о многочисленных исторических претензиях. В МИД страны тогда заявили, что Киев до сих пор не взял на себя ответственность и не извинился за Волынскую резню 1943 года. Спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку пришлось выступить в сейме и сообщить, что он «понимает боль поляков».

В сентябре Варшава ввела бессрочное эмбарго на импорт украинского зерна. Киевские власти в ответ пожаловались в ВТО, после этого президент Польши Анджей Дуда отказался встречаться с Зеленским, а также сравнил Украину с утопленником, который тащит спасателя на глубину. Польские министры пообещали больше не поставлять оружие и заблокировать гипотетическое вступление Украины в Евросоюз.

В ноябре, когда еще действовало правительство ПиС, разразился новый скандал. Польские дальнобойщики возмутились конкуренцией со стороны украинских коллег и заблокировали пункты пропуска на границе двух стран. В результате образовались гигантские пробки, перевозчики не пропускали в том числе грузовики с гуманитарной помощью и цистерны с топливом, к началу декабря ущерб украинской экономике составил €1 млрд.

Очередь из грузовиков на КПП «Дорохуск – Ягодин», Польша, 4 декабря 2023 года Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

На Украине при этом много говорили о том, что Киеву надо просто дождаться смены власти в Польше. Якобы после этого отношения снова нормализуются, а противоречия отойдут на второй план. «Шанс на решение проблем появится после выборов — главное, к этому времени не наделать и не наговорить непоправимого», — рассуждал депутат рады, член парламентской группы по дружбе с Польшей Ростислав Павленко.

В реальности, однако, ситуация выглядит не такой однозначной. Украинский политолог Руслан Бортник считает, что смена Моравецкого на Туска для Киева ничего принципиально не изменит. «Нас в какой-то мере ждет разочарование. Все конфликты последнего времени, споры о зерне и границе возникли не на пустом месте. За ними стоят объективные противоречия наших стран. Поэтому рассчитывать на резкую нормализацию не стоит», — говорит он.

Аналитик подчеркивает, что предыдущая власть в Польше сохраняет значительное влияние. «Президентом страны еще два года будет сторонник ПиС Анджей Дуда, у него есть право вето, он может блокировать инициативы новых властей. Новая коалиция в парламенте тоже довольно хрупкая, у нее не слишком большой перевес над оппонентами. Если социально-экономическая ситуация в Польше будет ухудшаться, то возникнут новые кризисы. Тогда Туск может стать даже более правым премьером, чем Моравецкий», — рассуждает Бортник.

Что будет дальше

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько отмечает, что Дональд Туск настроен на примирение с Евросоюзом и Германией, польская политика на украинском направлении будет синхронизирована с Брюсселем и Берлином.

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента Европейского совета Шарля Мишеля, ноябрь 2023 года Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

— Германия остается одним из основных финансовых и военных доноров Украины, Брюссель по-прежнему настроен на решение конфликта с Россией через конфронтацию, не приемлет компромисса. Соответственно, Туск будет идти в этом же фарватере, продолжит поддерживать Киев. Другое дело, что вряд ли польское руководство одобрит идею вступления Украины в Евросоюз, всё-таки такой шаг больно ударит по польским производителям, — говорит он.

Политолог Марат Баширов считает, что Варшава в ближайшее время смягчит риторику, может сделать какие-то демонстративные шаги навстречу Киеву.