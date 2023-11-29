Пан или пропал: в Польше к власти привели «правительство-зомби»

Президент Польши Анджей Дуда, несмотря на недостаточное число мандатов в сейме по итогам выборов, привел к присяге правительство Матеуша Моравецкого. Его партия — «Право и справедливость» — потеряла большинство в парламенте, уступив оппозиционной «Гражданской платформе». Ее представители уже пообещали не поддерживать Моравецкого и предлагают назначить премьером своего лидера Дональда Туска. Скорее всего, оппозиционная коалиция воспользуется своим шансом. Однако маневр Дуды позволит его союзникам по консервативной партии задержаться у власти как минимум до середины декабря. Подробности — в материале «Известий».

Один большой мем

«Это правительство — один большой мем. Хочется и смеяться и плакать от этого», — описал происходящее в Польше депутат от «Гражданской коалиции» Михал Колодзейчак.

В понедельник, 27 ноября, президент Польши Анджей Дуда привел к присяге новое правительство во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким, срок полномочий которого, вероятно, составит максимум 14 дней.

Матеуш Моравецкий принимает присягу Фото: REUTERS/Agencja Wyborcza.pl/Slawomir Kaminski

«Домашняя муха живет в среднем 28 дней. Личиночная стадия достигается в течение 14 дней. Еще через несколько дней она становится куколкой, а затем взрослой особью и откладывает яйца. Правительство Моравецкого не успеет даже окуклиться, не говоря уже о том, чтобы отложить яйца», — написал бывший глава кабинета министров Лешек Миллер. Издание Politico и вовсе вышло с заголовком «В Польше появляется правительство-зомби».

Моравецкий и его партия «Право и справедливость» (ПиС) потеряла большинство на всеобщих выборах 15 октября, оно досталось оппозиционным партиям. В новом парламенте, состоящем из 460 мест, ПиС является крупнейшей группиро вкой — у нее 191 депутат при практически полном отсутствии желающих вступать с ней в союзы. У трех оппозиционных партий во главе с бывшим главой Евросовета Дональдом Туском — 248 мест. По сути, их объединяет лишь одно — жесткое неприятие действующей власти.

Президент Дуда, несмотря на это, настоял, чтобы Моравецкий получил первый шанс попытаться сформировать кабинет министров.

Президент Польши Анджей Дуда пожимает руку Матеушу Моравецкому, который был приведен к присяге в качестве премьер-министра перед вотумом доверия Фото: REUTERS/Agencja Wyborcza.pl/Slawomir Kaminski

«Согласно конституции, группировка, победившая на парламентских выборах, назначает правительство», — пояснил свое ре шение лидер. В новый кабинет министров вошли министр обороны Мариуш Блащак, бывший министр юстиции Збигнев Зебро. По словам Моравецкого, состав кабинета министров претерпел существенные изменения, в него вошли несколько представителей оппозиционных партий.

Президент Анджей Дуда назвал новый состав правительства достойным и по-настоящему инклюзивным. Впервые в кабинете министров, который возглавляет ПиС, министерские посты получили «сразу пять женщин».

Слабое место оппозиции

В настоящее время у Моравецкого есть две недели для того, чтобы представить парламенту свою программу и попытаться получить у него вотум доверия. Оппозиция уверена, что им это сделать не удастся.

Лидер «Гражданской платформы» Дональд Туск призывал Дуду сразу назначить премьер-министром именно его, отмечая, что задержка с переходом власти может подорвать шансы на разблокирование денег от ЕС, предназначенных Варшаве. Брюссель заморозил их из-за недовольства судебной реформой в стране, которая фактически лишила суды независимости.

Сейчас лидер оппозиции уже дал понять, что его политическая сила выступает против сохранения действующего премьера и будет блокировать это назначение.

Как пишет Politico, если новый кабинет министров не утвердят, парламент сможет выбрать на пост премьера другого кандидата. Как ожидается, право сформировать правительство перейдет парламенту, который выдвинет Дональда Туска. «Это позволит ему вновь занять должность, которую он оставил в 2014 году», — отмечает издание.

Лидер «Гражданской платформы» Дональд Туск слушает речь президента Польши Анджея Дуды на первой сессии новоизбранного польского парламента Фото: REUTERS/Kacper Pempel

По словам представителя партии «Гражданская коалиция» Марцина Кирвинского, с точки зрения кабинета министров, «правительство премьер-министра Дональда Туска сформировано на 100%».

Однако, несмотря на это, ПиС останется у власти как минимум до середины декабря. Оппозиция, состоящая из центристов, левых и правоцентристов, расходится по целому ряду ключевых вопросов. В частности, у них нет согласия по абортам, энергетической политике, правам ЛГБТ-сообщества.

Самым слабым местом в оппозиционной тройке считается коалиция «Третий путь», у которой 65 мандато в. Ее сформировали под выборы из партии «Польша 2050» и Польской коалиции, представленной Польской народной партией. Из-за неоднородности «Третьего пути» существуют опасения, что одна из его частей может отколоться и тем самым похоронить надежды оппозиции.

Политический кризис

Даже если расхождения в политике в конечном итоге осложнят трехстороннее партнерство, Туск «знает, как работать в коалиции», считает польский политолог Адам Джассер, который 10 лет назад возглавлял политическое подразделение в кабинете Туска. «Он принципиален в отношении ценностей, но когда дело касается политики, он обращает внимание на факты, прагматичен и готов идти на компромисс», — считает эксперт.

Сейчас сами поляки не могут ответить на вопрос, как дальше могут развиваться события, отметил в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

— В публикации Politico имеется в виду, что этот кабинет министров — действительно живые мертвецы. Но возможности собрать коалиционное правительство нет и у Туска, потому что двух партий всё же не хватает, нужно три. Туску необходимо, чтобы тогда левые к нему присоединились, а Качиньскому, чтобы получить искомый результат, необходимо разрушить коалицию «Польши 2050» и «Крестьянской партии». Если это удастся, то будет возможно формирование правительства, — пояснил эксперт.

Лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Artur Widak

По его мнению, на это, по всей видимости, сейчас и рассчитывают в «Право и справедливость».

— Могу сказать однозначно, что Качиньский ни при каких обстоятельствах не собирается отказываться от контроля над исполнительной властью, он всё равно планирует держать правительство под контролем. Сложно представить какой-то другой вариант, помимо внесения раскола в коалицию соперников. Шансы на это есть, потому что «Крестьянская партия» идеологически достаточно близка к ПиС во всех отношениях, — подчеркнул полонист.

Он добавил, что, если посмотреть на все недавние европейские выборы, можно увидеть фрагментацию политических сил. Везде довольно сложно собрать правительство.

— Например, у Шольца коалиционное правительство, как из заплаток, которые собрали и сшили воедино. Это говорит о том, что кредит доверия к политической системе, политикам, политическим методам решения сложных вопросов в целом практически исчерпан, — считает политолог.

Аналитик полагает, что сейчас в Польше политический кризис.

— Это проблема в первую очередь для Качиньского, кризис будет усугубляться, поскольку на его фоне происходит еще и замедление польской экономики. Это бьет прежде всего по Качиньскому, а не по Туску. Так что вариант досрочных выборов с целью выхода из тупика для «Права и справедливости» не является решением проблемы, — подытожил эксперт.