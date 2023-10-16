Пока ничья: в Польше подсчитывают результаты выборов в парламент

Предварительные итоги парламентских выборов в Польше показали, что лидирует правящая партия «Право и справедливость» (ПиС) Ярослава Качиньского. При этом она теряет большинство, в то время как три оппозиционные фракции смогли набрать достаточное количество голосов, чтобы, объединившись, сформировать новое правительство. И премьер-министр Матеуш Моравецкий, и лидер оппозиционной «Гражданской коалиции» заявляют о готовности сформировать правительство. Кому в итоге достанется это право, разбирались «Известия».

Готовы сформировать правительство

Первые итоги выборов в парл амент Польши (в сейме — 460 мест, в сенате — 100 мест), прошедших 15 октября, показали лидерство правящей партии «Право и справедливость», следует из данных Национальной избирательной комиссии. Пока на выборах в сейм у нее 40,46%, а в сенат — 39,57%. На втором месте «Гражданская коалиция» (ее возглавляет партия экс-премьера Дональда Туска), у нее 26% в сейм и 26,12% в сенат. Третье место у альянса «Третий путь» — 13,88 и 8,45%. Окончательные результаты выборов избирательная комиссия планирует огласить 17 октября.

Если партия Ярослава Качиньского победит, то кабинет министров Матеуша Моравецкого может остаться у власти на третий срок — ранее никому не удавалось трижды выиграть парламентские выборы. Вряд ли такой сценарий возможен и сейчас, уверены оппозиционные партии.

Несмотря на победу «Права и справедливости», они набра ли достаточное количество голосов для того, чтобы сформировать правительство. «Право и справедливость» должна иметь приоритет при формировании кабинета министров, однако оппозиционные партии уже обращаются к президенту с просьбой опустить эту формальность.

Лидер правящей консервативной партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский после объявления результатов экзитпола в Варшаве, Польша, 15 октября 2023 года Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

«Мы обращаемся к Анджею Дуде с просьбой дать нам возможность сформировать оппозиционное правительство, но боюсь, что это будет нелегко, поскольку президент, если встанет на сторону «Права и справедливости», сильно осложнит задачу», — отреагировал член партии «Польша 2050», входящей в «Третий путь», Рышард Петру.

Помощница польского лидера Ма лгожата Папроцкая подтвердила, что Дуда, скорее всего, предоставит возможность сформировать правительство партии, набравшей больше всего голосов. «Так это выглядит сегодня, если посмотреть на статьи Конституции, если посмотреть на традиции», — пояснила она.

Вместе против Качиньского

«Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Новые левые» шли на выборы с разными политическими программами, объединяло их обещание победить партию Ярослава Качиньского.

Лидер «Гражданской коалиции», бывший премьер и глава Евросовета Дональд Туск заявил, что положено начало новой эры для его страны и он намерен восстановить ставшие напряженными отношения с ЕС. «Это конец плохих времен, конец правления PiS. Мы отстранили их от власти. Мы вместе с нашими партнерами создадим в ближайшем будущем новое, хорошее, демократическое правительство. Польша победила!» — отреагировал он.

С ним солидарны и лидеры других оппозиционных партий. «Это день великих перемен в Польше», — считает один из председателей блока «Третий пут ь» Владислав Косиняк-Камыш.

Дональд Туск, лидер оппозиционной партии «Гражданская коалиция», после объявления результатов экзитполов в Варшаве, Польша, 15 октября 2023 года Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Агата Дидушко-Зиглевска из партии «Новые левые» сообщила, что именно оппозиционная коалиция возглавит правительство. «Это отличная новость, поскольку означает, что мы можем начать восстанавливать всё, что было разрушено за последние восемь лет: здравоохранение, образование, вопросы прав человека, жилищные проблемы», — пояснила политик.

В свою очередь, Ярослав Качиньский усомнился, позволят ли результаты правящей партии продлить ее срок нахождения у власти. «Мы этого пока не знаем», — подытожил он.

Одновременно с парламентскими выборами в Польше прошел референдум. Его итоги носят рекомендательный характер, однако могли бы стать основой для законодательных инициатив «Права и справедливости». Оппозиция раскритиковала проведение этого голосования, явка на которое оказалась ниже необходимых 50%.

Полякам предложили высказать свое мнение по ряду вопросов. По предварительным результатам, по 97% выступают против продажи госактивов иностранным компаниям и навязанного Европой механизма приема беженцев из ближневосточных и африканских стран, 95% — против повышения пенсионного возраста до 67 лет, 96% — против открытия границы с Белоруссией.

В ЕС будут рады

«Итоги выборов в Польше вызовут ликование в Брюсселе и Берлине, отношения с ЕС и особенно Германией правительства ПиС дошли до из рук вон отвратительного состояния. Без грусти проводят польских консерваторов в Киеве, кризис отношений стал в последние месяцы очевидным», — сообщил Федор Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

По его словам, «публичная атмосфера разрядится, но объективные проблемы никуда не денутся». «Сейчас международные дела становятся всё более залихватскими, так что одной занозой для Европы меньше — это всех там порадует, но, по сути, мало что изменит. Наше преимущество в том, что мы можем наблюдать за происходящим со спокойным равнодушием исследователя. В Польше друзей у Москвы нет», — пояснил эксперт.

Если в Польше меняется власть, то ключевым фактором, удерживающим ее от дестабилизации, становится внешнее администрирование, пишет в своем Telegram-канале «Книга Носовича» политолог Александр Носович. «Польша — расколотая страна, ее внутреннее состояние сами поляки последние восемь лет называют польско-польской войной. Эта гражданская война до сих пор была холодной, но дважды — в 2016 году из-за судебной реформы и особенно в 2021 году из-за запрета абортов — находилась на грани перехода в горячую стадию», — отметил аналитик.

Он добавил, что смена власти и пересмотр новым правительством самых скандальных решений ПиС накануне президентских выборов 2024 года — третий такой критический момент.

«Здесь необходима модерация Вашингтона, чтобы напомнить, что при некоторых неразрешимых противоречиях есть сущностные вещи, которые должны объединять польских либералов и консерваторов. Сдерживание России, к примеру», — резюмировал специалист.

Фото: REUTERS/Agencja Wyborcza.pl/Pawel Malecki

Неожиданная коалиция

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский в беседе с «Известиями» отметил, что у «Права и справедливости» довольно слабая победа.

— То, что они набрали больше голосов, по факту ничего не значит. В этот раз удивительно, что не было больших скандалов, войны компроматов, как раньше. Хотя история с прослушиванием повторялась от одних выборов к другим. Но не в этот раз, — отметил политолог.

По его словам, в партии Ярослава Качиньского, вероятно, были готовы к таким результатам выборов, поскольку за последние три месяца рейтинги особо не менялись. Но власть отпускать они не намерены, хотя, как это сделать в сложившейся ситуации, сказать сложно.

— Раньше создавались партии-однодневки под конкретные выборы, но не в этот раз. Коллективный Запад, для которого Польша — очень своенравный игрок, был настроен на победу «Гражданской коалиции» Дональда Туска, чтобы проиграла партия «Право и справедливость». Интересно посмотреть, как «Право и справедливость» будет выпутываться из этой ситуации, может быть, и не выпутается, — добавил полонист.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий голосует на парламентских выборах в Варшаве, Польша, 15 октября 2023 года Фото: REUTERS/Agencja Wyborcza.pl/Slawomir Kaminski

Аналитик отметил, что партия «Третий путь» может вступить в коалицию с Туском, но для большинства им этого не хватит.

— Остаются «Новые левые», которые изначально заявляли, что не хотят вступать в коалицию с «Гражданской коалицией», но еще более невозможна их коалиция с «Правом и справедливостью». Так что вполне вероятно, они всё же согласятся сотрудничать с Туском, — считает специалист.

Эксперт пояснил, что они также могут остаться вне коалиции — не возглавлять никаких министерских постов, но при этом голосовать за правительство Туска, не входя в него по принципиальным соображениям. Офицеров-Бельский рассказал, что в Польше был случай, когда «Гражданская коалиция» и «Право и справедливость» сформировали коалиционное правительство.

— Теоретически возможен именно этот сценарий. Прилюдно они могут конфликтовать по разным вопросам, но это будет для видимости. В подтверждение этой теории может быть и отсутствие войны компроматов, и жутких склок между партиями. Возникает ощущение, что в какой-то момент партия Качиньского поняла, что ей всё равно придется работать вместе с Туском, поэтому не хотела осложнять отношения, — резюмировал политолог.