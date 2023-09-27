Выборы в парламент Польши: кто придет к власти в сейме

Парламентские выборы в Польше состоятся меньше, чем через месяц. 15 октября поляки решат, сохранит ли власть правящая последние восемь лет в стране национал-консервативная партия «Право и справедливость» (ПиС) или ее сменят лидеры прошлых лет, либералы из оппозиционной «Гражданской коалиции» (ГК) под руководством экс-премьера Дональда Туска. По всей вероятности, исход выборов будет иметь существенное значение и для отношений с Украиной, считают эксперты. Как будут проходить выборы и каковы шансы правящей партии — в материале «Известий».

Выборы в Польше 15 октября 2023: что известно

Президент Польши Анджей Дуда 8 августа назначил дату очередных парламентских выборов: они пройдут 15 октября. В ходе голосования поляки выберут 460 депутатов сейма и 100 сенаторов. Предыдущие выборы, которые проходили в 2019 году, закончились переизбранием правительства большинства «Права и справедливости». В текущем году объединение попытается выиграть рекордный третий срок (сегодня партия занимает 228 мест в сейме). До этого в течение двух каденций парламент возглавляла «Гражданская коалиция».

Президент Польши Анджей Дуда Фото: Global Look Press/IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI

При этом оппозиционная «Гражданская платформа» уже пообещала отдать под суд нынешнее правительство в случае своей победы на выборах. Трибуналом угрожают президенту Польши Анджею Дуде, премьер-министру Матеушу Моравецкому, министру юстиции Збигневу Зибро и главе Национального банка Адаму Глапинскому. Между тем, Брюссель рассчитывает на победу польской оппозиции и готов этому посодействовать, пишут СМИ. Это приведет к углублению экономического кризиса в стране, который для поляков становится все более ощутимым, а также к еще большему ухудшению отношений Варшавы с Киевом.

Выборы депутатов пройдут в 41 округе, в каждом из которых выберут от 7 до 20 депутатов. В свою очередь, для сената было выделено 100 округов. Баллотироваться на выборах могут граждане Польши, обладающие активным избирательным правом и достигшие ко дню выборов 21 года (совершеннолетия). Лица, приговоренные к тюремному заключению за налоговое преступление, не могут претендовать на места в нижней палате парламента. Аналогичные правила применяются в случае выборов в сенат, однако польский сенатор не может быть моложе 30 лет.

В соответствии с законами страны, президент должен назначить выборы минимум за 90 дней до окончания нынешнего срока полномочий правительства . Возможных дат было четыре: 15 октября, 22 октября, 29 октября или 5 ноября. При выборах в сейм применяется пропорциональное голосование, а при выборах в сенат — мажоритарное. Право голоса предоставляется гражданам Польши, достигшим 18-летнего возраста.

Выборы Сейма в Польше: партии и лидеры

В Польше действует многопартийная система с многочисленными конкурирующими партиями. В последнее десятилетие экономическую, культурную и политическую жизнь государства определяют две коалиции — «Объединенные правые», ядром которой является ПиС Качиньского, и «Гражданская коалиция», лидером которой считается ГК Туска.

Вице-премьер Польши и лидер правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский Фото: Global Look Press/Damian Burzykowski

Действующая партия «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качиньским представляет консервативную, умеренно националистическую, христианско-демократическую идеологию. Правительство уделяет особое внимание сохранности общественного порядка, безопасности и борьбе с коррупцией. Представители партии уже запретили аборты, выступают против эвтаназии и однополых браков, укрепляют роль католической церкви в обществе и пропагандируют традиционную модель семьи. На геополитической арене ПиС поддерживает демократические процессы в Белоруссии и на Украине. На данный момент ПиС лидирует в опросах общественного мнения. В коалицию входят еще три партии со схожими программами: это «Суверенная Польша», Республиканская партия и OdNowa RP, основанная бывшими членами партии «Согласие».

«Гражданская коалиция» — главный противник «Права и справедливости». Она представлена 125 депутатами из четырех партий во главе с «Гражданской платформой», а также лево-либералами, социал-демократами и «зелеными».

Политическое объединение экс-премьера Дональда Туска «Гражданская платформа» придерживается либерал-консервативной идеологии. Принципами и целями польской оппозиции стали здоровые граждане, честная конкуренция и свободный рынок. Партия выступает за увеличение расходов на здравоохранение и помощь людям с инвалидностью. Вместе с тем партия хочет увеличить налоги для предприятий, выступает за переход на евро и обещает поддержку молодым работникам и бизнесменам. Партия также поддерживает запрет на эвтаназию, но более либеральна в вопросах абортов и однополых браков. Одобряет членство в ЕС и НАТО, а также тесное сотрудничество с США, в том числе военное. В коалицию также входят еще три партии: центристская «Современная», левоцентристская «Польская инициатива» и «Зеленые».

Лидер партии «Гражданская платформа» Дональд Туск во время предвыборного митинга Фото: Global Look Press/IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI

Другие крупные партии, «Польская крестьянская партия» и «Польша 2050», сформировали отдельное объединение для участия в парламентских выборах 2023 года — «Третий путь». Сторонниками «Польской крестьянской партии» являются жители провинции и сельской местности, безработные и малообеспеченные граждане. В первую очередь, лидеры фокусируются на вопросах, связанные с сельским хозяйством и сельской местности. Крестьянская партия сочетает левую политику с агарными вопросами, выступая на стороне простых людей. Партия «Польша 2050» позиционирует себя как правоцентристскую и сочетает в себе элементы христианской демократии, социал-демократии, либерализма и зеленой политики. Основателем и действующим лидером партии является Шимон Головня. Согласно программе объединения, к 2050 году Польша должна достичь климатической нейтральности.

Националисты, евроскептики и монархисты объединились во фракцию «Конфедерация». Она приставлена тремя партиями: «Национальное движение», «Новая надежда» и «Конфедерация короны польской». Националисты выступают за выход из ЕС, Шенгенской зоны и НАТО, а также возвращение смертной казни и ограничение миграции из неевропейских стран. Призывают упростить правила владения оружием и отказаться от однополых браков.

Лидер «Новой надежды», польский националист Януш Корвин-Микке, известен своими монархическими взглядами и поддержкой России в конфликте с Украиной. Лидер «Короны» Гжегож Браун известен благодаря кампании «Стоп украинизации Польши».

Выборы в Сейм 2023: прогноз и последствия

С начала 2023 года в стране наблюдается снижение поддержки партии большинства «Право и справедливость». По мнению политолога Кирилла Аверьянова, правящая партия нуждается в дополнительных голосах избирателей. В противном случае «Право и справедливость» не сможет сохранить политическое влияние минимум до новых выборов президента Польши в 2025 году, поскольку глава государства сможет накладывать вето на законы, принятые парламентом. Кроме того, внезапный рост рейтинга фиксируется у партии «Конфедерация», которая использует антиукраинскую риторику.

Фото: Global Look Press/Damian Burzykowski

Согласно последнему опросу, проведенному United Surveys от имени Wirtualna Polish, «Объединенные правые» по-прежнему занимают лидирующие позиции: 33,8% опрошенных заявили о готовности голосовать за «Право и справедливость» вместе с партнерами по коалиции. Это означает, что рейтинги правящей партии выросли на один п.п. по сравнению с предыдущим опросом.

«Гражданская коалиция» находится на втором месте и также зафиксировала рост поддержки. За альянс планируют голосовать 28,1% респондентов. На третьем месте оказалась коалиция «Третий путь»: ее поддерживают 9%, а за «Конфедерацию» готовы проголосовать 8,8% избирателей.