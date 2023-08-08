Президент Польши Дуда назначил парламентские выборы на 15 октября

Президент Польши Анджей Дуда назначил очередные парламентские выборы на 15 октября. Об этом сообщается на его сайте во вторник, 8 августа.

«В качестве дня выборов президент Республики Польша указал воскресенье, 15 октября 2023 года, и указал дни, в которые истекают сроки осуществления избирательных действий, предусмотренных Кодексом о выборах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с сегодняшнего дня начинается избирательная кампания по выборам в сейм и сенат Польши (верхнюю и нижнюю палаты польского парламента).

2 августа политолог Кирилл Аверьянов в беседе с «Известиями» указал на то, что перед выборами в польский парламент антиукраинских заявлений в Польше будет становиться всё больше. По его словам, среди поляков растут антиукраинские настроения, из-за того что польское правительство распространило на украинских беженцев социальные гарантии, которыми пользуются местные жители.

Он отметил, что сейчас наибольший рост рейтинга фиксируется у партии «Конфедерация», которая использует антиукраинскую риторику. По его словам, правящая партия «Право и справедливость» остро нуждается в дополнительных голосах избирателей, и на примере «Конфедерации» она видит, что самый простой способ увеличить свою поддержку, — прибегнуть к антиукраинской риторике, отметил Аверьянов.

В середине июля подобное мнение высказывал и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Он также отметил, что часть польского электората склоняется в сторону «Гражданской платформы», поскольку эта партия придерживается более умеренной политической программы, чем «Право и справедливость», которая официально солидаризируется с американской стратегией по поддержке Украины.