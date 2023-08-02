Политолог допустил рост антиукраинских настроений в Польше перед выборами в октябре

Антиукраинских заявлений в Польше будет становиться всё больше перед выборами в польский парламент, которые пройдут осенью 2023 года. Об этом 2 августа «Известиям» заявил политолог Кирилл Аверьянов.

По его словам, среди поляков растут антиукраинские настроения из-за того, что польское правительство распространило на украинских беженцев социальные гарантии, которыми пользуются местные жители.

«Польские граждане полагают, что украинцы отбирают у них рабочие места, места в детских садах, школах и университетах. Кроме того, сельхозпроизводители в Польше также испытывают некоторый дискомфорт от того, что осуществляются поставки сельхозпродукции с Украины, хоть они и серьезно ограничены», — сказал эксперт.

Всё это приводит к тому, что поляки полагают, что польское правительство больше заботится об украинцах, нежели о собственных гражданах, подчеркнул Аверьянов.

Политолог напомнил, что в октябре этого года в Польше пройдут парламентские выборы. Он отметил, что сейчас наибольший рост рейтинга фиксируется у партии «Конфедерация», которая использует антиукраинскую риторику.

«Правящая партия «Право и справедливость» остро нуждается в дополнительных голосах избирателей и на примере «Конфедерации» она видит, что самый простой способ увеличить свою поддержку — прибегнуть к антиукраинской риторике. И потихоньку польская элита начинает эту риторику использовать. Я думаю, что чем ближе будет день голосования, тем больше будет антиукраинских заявлений со стороны польской элиты, потому что за партию, которая угодничает перед украинцами, польские избиратели голосовать не будут», — заключил эксперт.

1 августа посол Варшавы в Киеве Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева

В интервью польским журналистам министр заявил, что Украина получила огромную поддержку от Польши и что Киеву стоило бы начать ценить ту роль, которую польская сторона сыграла для него за последние месяцы и годы.

Также посла Украины Василия Зварича вызвали в польское министерство иностранных дел в связи с заявлениями представителей украинских властей.

25 июля стало известно, что каждый третий поляк считает, что беженцы с Украины отбирают у них работу, места в школах и медучреждениях. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного IRCenter совместно с агентством Newseria. По данным опроса, двое из пяти поляков (41%) считают, что из-за украинцев в Польше молодые люди сегодня хуже стартуют на внутреннем рынке. Те же 40% считают, что украинцы отбирают места у поляков в больницах и поликлиниках. Каждый третий поляк (33%) считает, что они также занимают места граждан Польши в школах и университетах.