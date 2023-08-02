Реклама
Прямой эфир
Мир
Парусник с 2 т кокаина был перехвачен у берегов Испании
Экономика
Путин указал на важность углубления взаимодействия с Африкой в экономике
Мир
МИД Великобритании объявил о смене посла в Москве
Общество
Транспортная компания сообщила об улучшении ситуации на границе РФ с Китаем
Политика
Путин заявил о поставке более 2,5 млн экземпляров книг в библиотеки новых регионов
Общество
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке взрыва на Кубани
Мир
Путин заявил об отсутствии будущего у современной киевской политики
Мир
СМИ сообщили о сожжении государственного флага Франции на протесте в Сенегале
Мир
Посольство Боливии передало России ноту о желании вступить в БРИКС
Общество
Прокуратура потребовала закрыть лагерь в Анапе после нападения педофила на детей
Общество
В отношении сбившего подростка в Москве водителя Jaguar возбудили уголовное дело
Политика
Путин призвал министров подготовиться к ВЭФ
Мир
Депутат сейма назвал игрой с огнем вызов посла Польши в МИД Украины

Политолог допустил рост антиукраинских настроений в Польше перед выборами в октябре

Политолог Аверьянов: антиукраинские настроения будут расти перед выборами в Польше
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Антиукраинских заявлений в Польше будет становиться всё больше перед выборами в польский парламент, которые пройдут осенью 2023 года. Об этом 2 августа «Известиям» заявил политолог Кирилл Аверьянов.

По его словам, среди поляков растут антиукраинские настроения из-за того, что польское правительство распространило на украинских беженцев социальные гарантии, которыми пользуются местные жители.

«Польские граждане полагают, что украинцы отбирают у них рабочие места, места в детских садах, школах и университетах. Кроме того, сельхозпроизводители в Польше также испытывают некоторый дискомфорт от того, что осуществляются поставки сельхозпродукции с Украины, хоть они и серьезно ограничены», — сказал эксперт.

Всё это приводит к тому, что поляки полагают, что польское правительство больше заботится об украинцах, нежели о собственных гражданах, подчеркнул Аверьянов.

Политолог напомнил, что в октябре этого года в Польше пройдут парламентские выборы. Он отметил, что сейчас наибольший рост рейтинга фиксируется у партии «Конфедерация», которая использует антиукраинскую риторику.

«Правящая партия «Право и справедливость» остро нуждается в дополнительных голосах избирателей и на примере «Конфедерации» она видит, что самый простой способ увеличить свою поддержку — прибегнуть к антиукраинской риторике. И потихоньку польская элита начинает эту риторику использовать. Я думаю, что чем ближе будет день голосования, тем больше будет антиукраинских заявлений со стороны польской элиты, потому что за партию, которая угодничает перед украинцами, польские избиратели голосовать не будут», — заключил эксперт.

Гонор донора: в чем состоит польская стратегия по разделу Украины
Варшава ждет, чем закончится военный конфликт

1 августа посол Варшавы в Киеве Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева

В интервью польским журналистам министр заявил, что Украина получила огромную поддержку от Польши и что Киеву стоило бы начать ценить ту роль, которую польская сторона сыграла для него за последние месяцы и годы.

Также посла Украины Василия Зварича вызвали в польское министерство иностранных дел в связи с заявлениями представителей украинских властей.

25 июля стало известно, что каждый третий поляк считает, что беженцы с Украины отбирают у них работу, места в школах и медучреждениях. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного IRCenter совместно с агентством Newseria. По данным опроса, двое из пяти поляков (41%) считают, что из-за украинцев в Польше молодые люди сегодня хуже стартуют на внутреннем рынке. Те же 40% считают, что украинцы отбирают места у поляков в больницах и поликлиниках. Каждый третий поляк (33%) считает, что они также занимают места граждан Польши в школах и университетах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023