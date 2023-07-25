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Социолог рассказала об ухудшении отношения поляков к беженцам из Украины

Социолог Перетяткович сообщила об ухудшении отношения поляков к беженцам из Украины
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Christoph Reichwein
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Каждый третий поляк считает, что беженцы из Украины отбирают у них работу, места в школах и медучреждениях. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные IRCenter совместно с агентством Newseria.

«Украинцы приехали и остались с нами, стали отдавать детей в детские сады и школы, их покрывало наше здравоохранение. Поляков это очень обеспокоило, потому что это системы, в которых наше государство и так плохо работает, а появление такой большой группы беженцев заставило их работать еще хуже. Очереди к врачам стали длиннее. Оказалось, что в детских садах нет мест», — приводит агентство слова президента IRCenter социолога Дороты Перетяткович.

По данным опроса, двое из пяти поляков (41%) считают, что из-за украинцев в Польше молодые люди сегодня хуже стартуют на внутреннем рынке. Те же 40% считают, что украинцы отбирают места у поляков в больницах и поликлиниках. Каждый третий поляк (33%) считает, что они также занимают места граждан Польши в школах и университетах.

Перетяткович отметила, что изначально жители Польши встретили украинцев «с распростертыми объятьями», с желанием помочь. Однако постепенно со временем пришло осознание, что это не «разовая акция», а большая перемена, которая вызывает негативные ощущения и страх за свое экономическое благополучие.

«Теперь получается, что у половины поляков сложилось впечатление, что польское правительство делает больше для украинцев, чем для них, и особенно это мнение молодежи, среди которой процент респондентов с таким мнением превышает 60%», — заявила социолог.

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Ранее, 5 июля, журналист Niezalezny Dziennik Polityczny (NDP) Макер Галаш заявил, что, открыв границы беженцев с Украины, власти Польши распахнули ворота в ад. По его мнению, беженцы хотят бесплатного проживания и медицинского обслуживания. При этом украинцы ездят из страны в страну ради получения льгот, что фактически можно назвать мошенничеством.

Между тем 7 июля российский сенатор Алексей Пушков заявил, что приезд беженцев с Украины в европейские государства привел к разрушению их социальной ткани. По его мнению, Евросоюз (ЕС) повторяет те же ошибки, что были совершены при наплыве мигрантов из Косово, Северной Африки и Среднего Востока.

30 июня премьер Чехии Петр Фиала заявил, что Варшава и Будапешт блокируют на проходящем саммите ЕС решение о финансовой помощи странам, принявшим беженцев с Украины.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий днем ранее отметил, что ЕС ведет дискриминирующую политику по отношению к украинским беженцам. Он обратил внимание, что Польша «получила небольшую поддержку, несколько десятков евро на одного беженца».

До этого, 14 июня, Моравецкий заявил, что Варшава давно предупреждала Брюссель о том, что миграционная политика Европейского союза закончится катастрофой и теперь не намерена платить за ошибки нескольких богатых стран ЕС.

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