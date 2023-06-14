Моравецкий напомнил об угрозе катастрофы в ЕС из-за миграционной политики

Польша давно предупреждала Брюссель, что миграционная политика Европейского союза (ЕС) закончится катастрофой, и теперь не намерена платить за ошибки нескольких богатых стран ЕС. Об этом в среду, 14 июня, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Правительство говорит стоп принудительному переселению нелегальных иммигрантов», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, в настоящее время ЕС пытается заставить Польшу принимать нелегальных мигрантов из других стран или заставить платить по €22 тыс. в год за каждого человека, в то время как сам Евросоюз всего выделил на эти цели €200 млн, то есть по €50 на человека.

Моравецкий напомнил, что в 2022 году Польша «добровольно и без принуждения» помогла 4 млн военных беженцев с Украины. При этом расходы легли на польский бюджет и польские семьи, отметил премьер-министр.

12 июня политолог Василий Колташов, комментируя ситуацию с украинскими беженцами в Польше, отметил, что помощь беженцам в странах Европейского союза вызывает бешенство у европейского населения из-за в экономического спада в этих странах. Возмущение населения Евросоюза вызывают не только траты властей на беженцев.

По словам политолога, многие украинцы не являются вынужденными переселенцами — они переезжают в страны ЕС за новыми возможностями. Поэтому выделение денег на нужды беженцев даже при наличии средств ведет к росту напряженности среди населения, указал он.

9 июня Моравецкий также указывал на то, что власти страны выступают против массового наплыва в ЕС мигрантов из африканских и ближневосточных стран, подчеркивая необходимость укрепления границ. Он заявил, что правящая партия Польши «Право и справедливость» не допустит реализации политики навязывания миграционных квот для беженцев.

До этого, 6 июня, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов сообщил в беседе с «Известиями», что новая схема в миграционной политике, дающая члену ЕС выбор принимать у себя мигрантов или же платить компенсации более лояльным участникам объединения за каждого «отказника», более приемлема в сравнении с прежней системой квот на распределение беженцев.

Однако, по его словам, возмущение этой инициативой со стороны Польши и ряда други восточноевропейский стран вполне понятно. В экономическом плане предложение ЕС не брать беженцев, но платить за это другим, будет для стран Центральной Европы — главных получателей дотаций из центрального бюджета ЕС — довольно болезненным, отметил эксперт.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года.