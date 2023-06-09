Премьер-министр Польши выступил против наплыва мигрантов в ЕС

Премьер Польши Матеуш Моравецкий 9 июня заявил, что власти страны выступают против массового наплыва в Европейский союз (ЕС) мигрантов из африканских и ближневосточных стран, подчеркивая необходимость укрепления границ.

«Мы выступаем за укрепление границ, в том числе южной границы, за сдерживание больших миграционных масс, как мы это сделали на восточной границе», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Как отметил польский премьер, тема миграции будет обсуждаться на ближайшем саммите ЕС в конце июня. Он утверждает, что правящая партия «Право и справедливость» не допустит реализации политики навязывания миграционных квот для беженцев из Африки, Ближнего Востока, а также из арабских, мусульманских стран.

Ранее, 6 июня, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов сообщил в беседе с «Известиями», что новая схема в миграционной политике, дающая члену ЕС выбор принимать у себя мигрантов или же платить компенсации более лояльным участникам объединения за каждого «отказника», более приемлема в сравнении с прежней системой квот на распределение беженцев.

Польские пограничники регулярно задерживают на белорусской границе десятки мигрантов. Так, 28 марта только за сутки 89 человек совершили попытки нелегально попасть из Белоруссии в Польшу, 12 человек вернулись в Белоруссию, остальные были задержаны.

13 марта сообщалось, что польские пограничники силой вытеснили в Белоруссию группу из 12 беженцев, среди которых было пятеро детей. Часть беженцев была избита и пострадала после применения слезоточивого газа.

До этого, 10 марта, польские силовики выдворили на белорусскую территорию 17 мигрантов.

Ситуация на границе Белоруссии с государствами ЕС (Польшей, Латвией и Литвой) обострилась в 2021 году, когда к погранпунктам хлынули толпы беженцев из стран Ближнего Востока с целью попасть в еврозону. Люди резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию ЕС.

В 2022 году сотрудники Госпогранкомитета Белоруссии пресекли более 3,8 тыс. попыток вытеснения мигрантов на свою территорию.

Еще в 2021 году министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Он счел, что Варшава ведет себя вызывающе агрессивно по отношению к людям на границе.