Эксперт прокомментировал новую миграционную политику Евросоюза

Новая схема в миграционной политике, дающая члену ЕС выбор принимать у себя мигрантов или же платить компенсации более лояльным участникам объединения за каждого «отказника», более приемлемая в сравнении с прежней системой квот на распределение беженцев. Такое мнение «Известиям» высказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

«Нынешняя схема более гибкая и более приемлемая по сравнению с предыдущей, которая лишала страны ЕС их суверенитета в области регулирования миграционных потоков, что, в свою очередь, грозило на каком-то этапе развалить ЕС. Вспомним историю с Brexit — там как раз миграционный вопрос был одним из главных аргументов в пользу выхода из состава ЕС», — напомнил эксперт.

8 июня на встрече министров внутренних дел Евросоюза страны-члены планируют принять новую инициативу в области миграционной политики. Она предполагает, что те страны ЕС, которые не желают принимать у себя беженцев из других перенаселенных ими членов блока, могут этого не делать, но должны будут компенсировать свой отказ финансовыми взносами или «альтернативными мерами солидарности», вроде поставок технического оборудования или персонала, странам, которые не отлынивают от размещения беженцев. По неофициальным данным, отказ от переселения к себе мигрантов с территории другой страны ЕС потребует выплат в €22 тыс. за каждого «отказника».

Возмущение этой идеей уже высказала Польша. Недовольны затеей и некоторые другие восточноевропейские страны. И как отметил Дмитрий Суслов, их протест понятен: в экономическом плане предложение ЕС не брать беженцев, но платить за это другим, будет для стран Центральной Европы — главных получателей дотаций из центрального бюджета ЕС — довольно болезненными.

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