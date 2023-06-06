Условное освобождение: как ЕС намерен решать проблему мигрантов

На этой неделе страны Евросоюза планируют одобрить миграционный пакт, который, по сути, станет новым прочтением старой и не сработавшей в полной мере системы квот на прием беженцев для каждого члена объединения. На этот раз государствам предлагают концепцию «обязательной солидарности», предполагающую выбор — либо принимать определенное число мигрантов на своей территории, либо «откупаться» , оплачивая их прием другими странами ЕС. В авангарде протеста из-за такого рода солидарности уже встала Польша, поддержанная рядом восточноевропейских государств. Каковы шансы на прохождение и, главное, выполнение нового пакта — в материале «Известий» .

Старые песни на новый лад

По данным ооновских организаций, в 2014 году, впервые со времен Второй мировой войны, число перемещенных лиц по всей планете превысило 50 млн. В 2023-м вынужденными мигрировать из-за конфликтов, насилия, нарушений прав человека и пыток оказались уже более 90 млн человек. Немалая часть из этого числа, разумеется, снова устремилась в Европу.

Одна из небольших показательных частностей: в апреле глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что тяжелая экономическая ситуация в одном только Тунисе может «подтолкнуть до 900 тыс. человек отправиться по Средиземному морю в Европу через Италию в этом году».

Фото: Global Look Press/Ximena Borrazas

Ответ европейцев на не стихающие уже много лет мигрантские волны всегда был двояким. Параллельно с приемом довольно внушительного числа беженцев некоторые страны ЕС отвечали на проблему возведением колючей проволоки и стен на границах, выталкиванием толп мигрантов резиновыми пулями и дубинками и отправкой лодок с нелегалами обратно в море.

Но, разумеется, в ЕС не отказались и от цивилизованного подхода к проблеме миграции. Одной из его частей стала идея шведского председательства в ЕС об «обязательной справедливости» в процессе распределения беженцев между странами блока. По сути, это стало реинкарнацией старой системы квот , введенной на волне предыдущего миграционного кризиса 2015–2016 годов и забуксовавшей на фоне ее бойкота рядом восточноевропейских стран.

Старую идею завернули в новую красивую «обертку», предложив дополнительную опцию на выбор: можно не принимать на своей территории беженцев и не испытывать бремя, которое легло на других членов ЕС (прежде всего на средиземноморскую пятерку в лице Италии, Испании, Греции, Кипра и Мальты). Но за такое «освобождение» придется заплатить — финансовыми взносами или «альтернативными мерами солидарности» вроде поставок технического оборудования или персонала странам, которые не отлынивают от размещения беженцев .

Одобрить эту инициативу в Брюсселе хотят уже 8 июня на встрече глав министерств внутренних дел стран ЕС.

Фото: Global Look Press/Valeria Ferraro

No pasaran

Несколько лет назад главным «отказником» от мигрантов зарекомендовала себя Венгрия , население которой встречало бегущих из Афганистана, Сирии и Ирака мусульман свиными головами на заборах вдоль своих границ. На этот раз в авангарде борьбы против мигрантов встала Польша .

« Согласия на принудительное переселение мигрантов в Польшу нет и не будет », — написал в соцсетях министр внутренних дел страны Мариуш Каминьский в конце прошлой недели. Польский депутат Европарламента Косма Злотовски и вовсе назвал принудительное переселение мигрантов из одной страны ЕС в другую, «вероятно, самой глупой идеей, когда-либо исходившей из Брюсселя» . И добавил: ЕС давно следовало бы научиться принимать тот факт, что некоторые государства-члены не хотят участвовать в перераспределении ни в какой форме. А заодно заверил, что Польша со своей стороны «будет энергично бороться с этой идеей на всех возможных форумах» — особенно сейчас, когда она пытается помочь «настоящим военным беженцам» с Украины.

Примечательно, что, как отметил тот же Каминьский, за каждого принятого Польшей украинского беженца Варшаве было обещано по €200. А вот отказ от переселения к себе мигрантов с территории другой страны ЕС потребует от Польши выплат в €22 тыс. за каждого «отказника» , посетовал недавно польский премьер Матеуш Моравецкий.

Фото: Global Look Press/Vincent Isore

Цена вопроса, конечно, не отражена в просочившихся черновиках миграционного пакта, тем не менее польский премьер взял ее отнюдь не «с потолка»: как признались изданию Politico несколько дипломатов, такой примерный «ценник» был представлен официальными лицами ЕС на встрече за закрытыми дверями.

Разумеется, навязываемая Брюсселем солидарность, да еще с такой кусающейся ценой, не понравилась и другим стран Восточной Европы вроде Венгрии, Чехии и Словакии . Но, как уверяют сторонники затеи, даже если к Польше присоединится Венгрия и выступит против этого предложения, шансы на то, что оно будет одобрено квалифицированным большинством голосов (то есть по меньшей мере 55% стран ЕС, представляющих 65% населения Евросоюза), остаются высокими.

Тихий игнор

— Нынешняя схема более гибкая и более приемлемая по сравнению с предыдущей, которая лишала страны ЕС их суверенитета в области регулирования миграционных потоков , что, в свою очередь, грозило на каком-то этапе развалить Евросоюз. Вспомним историю с Brexit — там как раз миграционный вопрос был одним из главных аргументов в пользу выхода из состава ЕС, — сказал «Известиям» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

Фото: Global Look Press/Michael Debets

Однако он признал, что в экономическом плане предложение ЕС не брать беженцев, но платить за это другим будет для стран Центральной Европы, считающихся главными получателями дотаций из центрального бюджета ЕС, довольно болезненными.

— Более того, и Польша, и Венгрия обвиняются в нарушении ряда европейских ценностей и некоторых положений европейского законодательства, и им угрожают финансовыми санкциями. По этим причинам ЕС может уменьшить приток финансовых средств в Варшаву и Будапешт, и, если одновременно с этим они будут вынуждены платить ЕС за свой отказ от беженцев, это может ухудшить экономическую ситуацию в этих странах . Поэтому их протест понятен, — добавил политолог.

При этом велики шансы, что даже из-под палки и под угрозой наказания страны, не согласные с предлагаемой схемой, будут по-тихому ее саботировать. Тем более что прецеденты есть. Как заявил в мае шведский евродепутат Чарли Уэймерс, из 8 тыс. беженцев, которые страны ЕС пообещали добровольно принять в прошлом году из других государств сообщества в знак солидарности, реально переселить удалось лишь 500.

Фото: Global Look Press/Ivan Damanik

При этом не менее печальная картина в ЕС складывается и в сфере борьбы с миграцией нелегальной. По данным агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex), за весь 2022 год блок зафиксировал свыше 330 тыс. незаконных пересечений на своих внешних рубежах, на 64% больше, чем годом ранее. И сделал ставку на более активную депортацию нелегалов в их родные страны . Как рассказывали «Известиям» ранее в Еврокомиссии, в общей сложности ЕС достиг соглашений о реадмиссии с 24 государствами — поставщиками нелегалов. Но показатели возврата тех, кому внутри объединения отказали в праве на статус беженца, составляют в среднем около 21% .

И на фоне того, что третьи страны всячески препятствуют возвращению назад своих же граждан, которым Европа отказала в статусе беженцев, ожидать, что поляки, венгры и иже с ними будут с радостью принимать «чужих» или платить за их размещение в других странах, было бы наивно.