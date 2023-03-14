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Незваные гости: в Европе всё больше устают от украинских беженцев

В Польше и других странах ЕС накопилось недовольство из-за трат на переселенцев
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Польские власти потребовали, чтобы украинские беженцы начали платить за жилье, если находятся в стране более четырех месяцев. В стране в последнее время стало меняться отношение к прибывшим с Украины. Похожая ситуация и в других европейских странах. Подробности — в материале «Известий».

Новые правила

«С 1 марта украинские беженцы, находящиеся в стране более 120 дней и живущие в предоставленном им жилье, должны покрывать половину стоимости проживания с лимитом в 40 злотых (около 700 рублей. — «Известия») в день. С мая беженцам придется оплачивать 75% стоимости аренды жилья, если они находятся в Польше более 180 дней. Верхний предел — 60 злотых (около 1 тыс. рублей. — «Известия») в день. Польское правительство заявило, что оптимальная помощь беженцам не должна превышать один год», — сообщает Daily Express со ссылкой на польские власти.

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В правительстве страны пояснили: на такие меры пошли, поскольку беженцам надо помогать не более года. В противном случае они лишаются мотивации и возникают проблемы с возвращением на работу.

«Никто не заинтересован в том, чтобы лишать людей крыши над головой. Принятые меры носят мотивационный характер», — заверяет заместитель министра внутренних дел и уполномоченный по делам беженцев Павел Шефернакер.

По его словам, это нововведение не распространяется на незащищенные группы граждан: детей, пенсионеров, беременных женщин, одиноких родителей, родителей с детьми меньше 12 лет, а также на людей, оказавшихся в сложном финансовом положении.

беженцы
Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Пока наряду с бесплатным жильем беженцы пользуются и другими государственными льготами: бесплатным медицинским обслуживанием и бесплатным проездом в общественном транспорте, а также другими социальными благами, на которые имеют право граждане Польши. В том числе речь идет о ежемесячном пособии на детей в размере 500 злотых (около 8,5 тыс. рублей. — «Известия»). Новые правила аренды жилья не должны отменить существующие льготы.

Больше льгот, чем у самих граждан

Польские власти не раз жаловались, что страна больше других в ЕС тратит на содержание украинских беженцев. Варшава выделяет около трети от общих расходов на беженцев среди всех стран Евросоюза. За это Польша получила €123 млн от Фонда ЕС по предоставлению убежища, миграции и интеграции.

Помимо этого, Варшаве досталось €200 млн из денег, собранных в рамках международной кампании «Выступим в защиту Украины». В общей сложности удалось получить €9,1 млрд.

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Однако, по словам министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьски, этих денег недостаточно.

Польские власти накануне сообщили, что необоснованно выплатили около 2 млн злотых (34,3 млн рублей. — «Известия») украинским беженцам, и потребовали вернуть пособия. Речь идет о людях, которые получили деньги и сразу покинули страну. Пока удалось вернуть в пределах 35,3 тыс. злотых (606 тыс. рублей. — «Известия»).

На фоне этого среди поляков снижается уровень одобрения приема беженцев с Украины. В настоящее время прибытие в страну переселенцев из соседней страны поддерживают 67% респондентов. Такой результат стал самым низким за год. В феврале прошлого года было 72%, в марте — 88%, в мае — 79%, в октябре — 71%.

Проблема еще и в том, что всё больше поляков уверены: беженцы в Польше получают больше льгот, чем сами граждане страны. Некоторые жители выражают разочарование открыто.

беженцы
Фото: REUTERS/Kacper Pempel

В начале февраля в польском городе Ченстохова появились антиукраинские билборды. На них на фоне российского и украинского флагов изображен человек в военной форме с протезом вместо одной из ног. Надпись на плакате: «Это не наша война». По словам политического активиста Лешека Сыкульского, такие щиты будут появляться по всей стране.

Добро пожаловать или нет

Недовольство украинскими беженцами проявляется и в других странах Европы. Власти Чехии еще в начале лета 2022 года стали жаловаться, что у них нет возможности обеспечить украинцев жильем в Праге, поскольку чешская столица «исчерпала возможности, связанные с предоставлением медицинского обслуживания и других видов социальной поддержки».

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В Болгарии сразу снизили размер компенсаций на питание и проживание украинских беженцев с 40 (1,64 тыс. рублей) до 15 левов (615 рублей) в день. Из-за начала туристического сезона в 2022-м украинцев начали выселять из отелей на черноморском побережье, куда их поселили изначально, в модульные городки. По словам людей, это было похоже на «вагончики без нормальных условий и инфраструктуры». В результате многие украинцы были вынуждены покинуть страну.

В Швейцарии жаловались на усталость принимающих семей от украинских беженцев. Как отметила директор Швейцарской службы помощи беженцам (SFH) Мириам Беренс, некоторые местные жители «стали замечать культурные различия».

По сведениям телеканала RTBF, бельгийцы, до этого радушно принимавшие украинских беженцев, стали порой выселять из своих домов переселенцев «из-за неуважительного поведения, пьянства, а иногда и откровенного хамства».

беженцы
Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder

В настоящее время случаи украинофобии участились на востоке Германии. Украинцы жалуются, что постоянно сталкиваются с оскорблениями, угрозами, побоями, порчей имущества. За прошлый год в Саксонии было рассмотрено 1402 уголовных дела, жертвами которых стали беженцы с Украины, сообщает региональная телерадиокомпания MDR.

Больше всего жалоб о телесных повреждениях поступило в полицейские отделения Лейпцига и Дрездена, также фиксировались кражи, случаи материального ущерба автомобилей с украинскими номерами и многое другое.

Как выяснилось, атаки на беженцев совершают как местные жители, так и мигранты, в том числе сами украинцы.

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Мало виз, много «агентов»

Жалуются на проблемы с украинскими беженцами и британцы. В марте 2022 года власти Соединенного Королевства запустили программу «Дома для Украины», в рамках которой местные жители, благотворительные и общественные организации предоставляли бесплатное временное жилье украинским беженцам. За это они получали компенсации.

«Жители Британии, принимающие у себя беженцев с Украины, подвергаются серьезному стрессу из-за экономического кризиса», — писало по этому поводу издание Daily Mail.

Как отмечает газета, наличие в доме гостей нравится далеко не всем. «Многие принявшие у себя украинцев испытывают «вину и стыд даже за одно лишь чувство раздражения», при этом зачастую они просто говорят беженцам: «Мой дом — твой дом», после чего возникают «всевозможные трудности», — говорится в публикации.

Как писало издание Politico, несмотря на громкие заявления британских властей об активной поддержке Украины, «страна оказалась не готова к приему мигрантов». Вначале государство обещало принять сотни тысяч мигрантов, однако впоследствии выдала гораздо меньше виз — в основном тем украинцам, у кого были близкие родственники в государстве.

беженцы
Фото: Global Look Press/IMAGO/Christopher Neundorf

Помимо этого, в Лондоне обеспокоены и проблемами безопасности. В частности, в Британии боятся, что под видом украинских беженцев в страну проникнут «российские агенты».

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Не упустить такую возможность

— У разных стран ЕС разные возможности социального обеспечения беженцев. Обязательный минимум украинские беженцы получили везде, включая жилье, пособия на определенный период. Далее это вызывает дополнительную нагрузку на национальную социальную систему. Все начинают считать убытки, — отмечает доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

По словам политолога, теоретически предполагалось, что часть беженцев устроится легально и самостоятельно сможет себя поддерживать.

— Но такие примеры в данной волне эмиграции с Украины — скорее исключение, чем правило. По этой причине и общество утомлено бесконечными требованиями украинцев, не желающих самостоятельно решать проблемы. В целом люди в разных страны уже с лета прошлого года стали уставать от украинской повестки. С каждым месяцем недовольство растет всё больше, — подытожила эксперт.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский отмечает, что на бытовом уровне меняется отношение поляков и других европейцев к украинским беженцам.

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— Поляки принимали украинские семьи, выделяли им комнаты в своих домах, содержали их за свой счет. Конечно, постепенно они устают от этого. Что касается политического уровня, то здесь ситуация остается неизменной — поддержка продолжается. Задача в привлечении украинцев, которых, как считается в Польше, легко полонизировать, была еще до начала СВО. Таким образом, это даст возможность получить квалифицированную рабочую силу, которая приведет к приросту ВВП, — считает политолог.

беженцы
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

По его словам, Польше необходимо наращивать демографический ресурс.

— Когда началась СВО, в Польше, вероятно, подумали, что нельзя упускать такую возможность, поскольку можно заполучить несколько миллионов человек, причем не тратя денег на их обучение. Сейчас поляки дали украинцам возможность осесть, привыкнуть к новому месту. Политический расчет был такой. Полякам гораздо проще с украинцами, чем другим европейцам, из-за языковой близости, в какой-то степени культурной близости. Если взять Европу к западу от Рейна, там украинцев не так много. В Германии есть украинцы, а во Франции, Италии, Испании, Португалии и других странах их немного, — резюмировал полонист в беседе с «Известиями».

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