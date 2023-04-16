Приехали: в Италии объявлено чрезвычайное положение

Италия объявляет чрезвычайное положение в сфере иммиграции сроком на шесть месяцев. Эта мера вводится на всей территории страны по предложению министра гражданской защиты и морской политики Нелло Музумечи. Подробности — в материале «Известий».

Что стало причиной

На проведение всех запланированных мероприятий правительство, возглавляемое лидером ультраправой партии «Братья Италии» Джорджей Мелони, выделило €5 млн. Однако существует большая вероятность, что программа «защиты Италии от нашествия мигрантов из Африки» потребует новых вливаний, кратно превосходящих стартовое.

Фото: Global Look Press/Orietta Scardino

«Мы с удовлетворением выполняем просьбу министра внутренних дел нашей страны Маттео Пьянтедози, озабоченного резким увеличением притока нелегалов на нашу землю. Органы внутренних дел регистрируют трехкратное увеличение количества незаконно прибывающих граждан с другого берега Средиземного моря, и нас также волнует то, к каким последствиям оно может привести. Мы осознаем серьезность явления и считаем, что Европейский союз не должен будет остаться в стороне от решения этой проблемы», — заявил Музумечи, объявляя о введении режима ЧП.

Только за три последних дня минувшей недели на берега Италии высадилось около 3 тыс. незваных гостей. В Средиземноморье установилась хорошая — солнечная и почти безветренная — погода, именно поэтому с берегов Туниса и Ливии в Европу увеличилось количество судов, везущих новых африканских кандидатов в европейцы.

В минувший понедельник в ходе двух сложных и продолжительных операций береговая охрана также перехватила в водах вблизи Сицилии и Калабрии две посудины, на которых 800 и 400 человек «путешествовали в опасных условиях». У катеров спасаемых закончилось топливо, и большому количеству пассажиров требуется медицинская помощь.

Скорее депортировать

Итальянская пресса сообщает, что «в рамках ЧП предусмотрено увеличение количества пунктов репатриации мигрантов. Именно на это и станут расходоваться выделяемые правительством €5 млн. В уже имеющиеся и вновь открываемые лагеря временного содержания (Centro di Permanenza per il Rimpatrio — CPR) будут помещаться лица, незаконно прибывшие на территорию Италии и не имеющие права оставаться внутри страны».

Фото: Global Look Press/Orietta Scardino

Вице-премьер Маттео Сальвини 11 апреля заявил о существующей «необходимости для каждого региона иметь как минимум один репатриационный центр». И подчеркнул, что лично он выступает за «серьезное ужесточение миграционной политики перед лицом реальной опасности наплыва нелегалов», который может негативно сказаться на социально-экономической жизни страны. Опасения Сальвини основаны на данных спецслужб, согласно которым «в настоящее время в Ливии скопилось от 700 до 900 тыс. лиц, намеревающихся пересечь Средиземное море в направлении Италии». Годом раньше число претендентов на совершение вояжа по названному маршруту составляло 400 тыс.

Напомним, что Сальвини, который в настоящее время является министром транспорта, занимал в период с 2018 по 2019 год кресло министра внутренних дел. Тогда он активно проводил политику «широко закрытых дверей» для незаконных переселенцев. За предпринимаемые им меры противодействия миграционному цунами из Африки Сальвини подвергался критике не только со стороны итальянской либеральной оппозиции, но и властей ЕС. Дошло даже до попыток итальянских правоохранительных органов возбудить против главы МВД уголовное дело за закрытие итальянских портов для входа судов с подобранными в море иммигрантами на борту.

Сальвини заявлял, что суда, занимающиеся спасением мигрантов в море, на самом деле работают на мафию, занимающуюся трафиком нелегалов, и потому ни «спасателей», ни «спасенных» допускать на территорию Италии нельзя. Противостояние министра с прокуратурой закончилось тем, что по настоянию самого Сальвини итальянский сенат снял с него юридическую неприкосновенность. Лидер партии «Лига» объявил о намерении «встретиться с обвинителями в суде», рассчитывая «рассказать перед служителями Фемиды всю правду, которую замолчать в СМИ не удастся».

Фото: Global Look Press/Pier Paolo Cito

Но, судя по отсутствию в прессе информации об осуждении Маттео Сальвини, дело было спущено на тормозах и исчезло со страниц газет. Нынешнее решение совета министров об установлении режима ЧП для миграционного сектора — это не только продолжение политики Сальвини на защиту Италии от потока нелегалов, но и несомненный ее успех. Обозреватели отмечают, что вице-премьер добился-таки принятия обществом его сфокусированной на борьбе с незаконной иммиграцией позиции, которую раньше пренебрежительно называли коньком и даже бзиком политика. И теперь, «несомненно, воспользуется плодами одержанной победы, чувствуя себя на коне».

Поток нелегалов растет

Комментируя принимаемое постановление, Сальвини подчеркнул обоснованность решения правительства, так как Италия «абсолютно неспособна обслуживать 1 тыс. прибывающих в день нелегалов». Как отметил министр, «крайне важно, чтобы Европа проснулась и вмешалась».

«Власти (Евросоюза) годами говорили о проблемах, возникающих из-за нашествия мигрантов, но никто так и пальцем не пошевелил, чтобы решить этот вопрос. Наконец, пришло время показать, что европейское сообщество — это действительно союз и что солидарность — это не только обязанность Италии, Испании, Греции или Мальты по приему переселенцев. Потому что по тысяче высаживающихся на наших берегах в день мы абсолютно не в состоянии содержать. Ни экономически, ни культурно, ни социально», — сказал он.

Фото: Global Look Press/Orietta Scardino

Введение ЧП активно продвигал Маттео Пьянтедози, нынешний министр внутренних дел, считающийся правой рукой Сальвини. По данным испанского информационного агентства EFE, полученным из источников, близких к итальянскому МВД, последней каплей, переполнившей чашу терпения Пьянтедози, стала обнародованная статистика прибытия мигрантов за первые три месяца текущего года. В январе–марте 2023-го в Италии высадилось более 31 тыс. нелегалов. «Посещаемость» за тот же период 2022 года составила всего 8 тыс. человек.

С введением чрезвычайного положения, свидетельствует агентство, можно будет внедрить процедуры быстрого реагирования на ситуацию, которые «ускорят принятие решений по приему мигрантов и оперативной высылке их к месту отправки».

«Организации Гражданской защиты, и итальянского Красного Креста будут сотрудничать в оказании помощи. Нам следует поработать в странах, из которых к нам едут мигранты, нейтрализуя мафию торговцев людьми. Тогда, возможно, мы сможем избежать худшего», — подчеркнул Музумечи не только необходимость введения ЧП, но и его всё еще недостаточно комплексный, то есть касающийся только внутриитальянских дел, набор инструментов.

Фото: Global Look Press/Orietta Scardino

«Нужно помогать регионам, потому что есть риск, что высокая скорость прибытия сохранится, — добавил он. — Вмешательство ЕС в этот процесс необходимо, если в Брюсселе намерены не допустить наступления коллапса в странах Южной Европы. Надеюсь, евросоюзные власти понимают, что времени у нас и у них не так много».