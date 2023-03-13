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Польские военные вытеснили в Белоруссию группу из 12 беженцев

Госпогранкомитет Белоруссии: польские пограничники силой вытеснили группу из 12 беженцев
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow
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Польские пограничники силой вытеснили в Белоруссию группу из 12 беженцев, среди которых было пятеро детей. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе белорусского Государственного пограничного комитета (ГПК).

Инцидент на польско-белорусской границе произошел в ночь на понедельник. В Погранкомитете отметили, что часть беженцев была избита и пострадала после применения слезоточивого газа.

«Беженцы рассказали, что в Польше их несколько раз жестко избивали из-за отказа следовать в Белоруссию, а также применяли слезоточивый газ. Все несколько дней, проведенные в Польше, люди ничего не ели. <...> Несмотря на тяжелые травмы, этих людей доставили к границе и, вытащив из машин, заставили двигаться в Белоруссию», — сказали в пресс-службе.

Среди беженцев белорусские пограничники обнаружили двух мужчин, которые не могли самостоятельно передвигаться из-за переломов. С их слов, удары наносились телескопической металлической дубинкой. На место незамедлительно была вызвана медицинская бригада. Пострадавших доставили в каменецкую районную больницу для дальнейшего обследования и лечения.

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В последние недели на границе Белоруссии и Польши скопились несколько тысяч мигрантов. В связи с этим польские власти усилили охрану границ и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. В Белоруссии в свою очередь отвергают эти обвинения, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на территорию республики.

Ранее, в декабре 2022 года, Государственный погранкомитет Белоруссии также зафиксировал попытку насильственного вытеснения группы беженцев из Польши. Для этого польские силовики использовали калитку «для пропуска животных» в заграждении. Многие из беженцев были истощены и обессилены. В ведомстве отмечали, что фактически люди были брошены польской стороной в критических погодных условиях, создающих реальную смертельную угрозу их жизни. При этом в ЕС никак не отреагировали на проводимую польскими властями бесчеловечную политику в отношении беженцев.

Кроме того, как сообщали в Погранкомитете, польские силовики не пускают волонтеров, медиков и представителей СМИ в 200-метровую приграничную полосу на границе с Белоруссией для сокрытия от общественности своих незаконных действий и реальных событий на границе.

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