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Белоруссия зафиксировала попытку вытеснения Польшей группы беженцев

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Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
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Государственный погранкомитет Белоруссии в воскресенье, 11 декабря, зафиксировал попытку вытеснения группы беженцев из Польши. Большая часть иностранцев истощена и обессилена.

«Для вытеснения польские силовики использовали калитку «для пропуска животных» в заграждении, вблизи которой находили трупы в октябре и ноябре [2021 года]. Таким образом, люди, находящиеся в уязвимом положении, были брошены польской стороной в критических погодных условиях, создающих реальную смертельную угрозу их жизни», — уточняется в сообщении белорусской пограничной службы.

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Ведомство также обращает внимание на то, что ЕС никак не реагирует на «проводимую польскими властями бесчеловечную политику в отношении уязвимых групп людей».

«Польские силовики не пускают волонтеров, медиков и представителей СМИ в 200-метровую приграничную полосу на границе с Беларусью для сокрытия от общественности своих незаконных действий и реальных событий на границе», — отмечает погранкомитет.

23 ноября белорусская пограничная служба обнаружила вблизи заграждений на границе с Польшей мертвого африканца. С начала 2022 года это уже пятая смерть на границе с Польшей.

С 1 июля польские власти запретили приближаться ближе чем на 200 м к границе с Белоруссией.

С 25 января Польша начала строить заграждение протяженностью 186 км и высотой 5,5 м на границе с Белоруссией. 2 октября оно было завершено.

В ноябре 2021 года на границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с нелегальными мигрантами. Многочисленная группа беженцев приехала на территорию Белоруссии и остановилась возле границы в лесной полосе, где люди резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше тогда заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. На фоне этого президент Польши Анджей Дуда со 2 сентября прошлого года объявил чрезвычайное положение в приграничной полосе с Белоруссией. В зону ЧП входили 183 населенных пункта в Подляском и Люблинском воеводствах. Режим продлевался несколько раз, также был введен запрет на пребывание посторонних в граничащей с Белоруссией зоне.

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