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Польша запретила посторонним вход в приграничную с Белоруссией зону
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Польша запретила посторонним вход в приграничную с Белоруссией зону

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Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский сообщил, что со 2 декабря вступает в силу трехмесячный запрет на пребывание посторонних в граничащей с Белоруссией зоне.

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«С завтрашнего дня вступят в силу три постановления, касающиеся охраны восточной границы. Наиболее важным из них является запрет на пребывание в районе, где до сих пор действовало чрезвычайное положение. Правила мы вводим на три месяца», — сообщил в Twitter министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

Запрет распространяется на 183 населенных пункта, расположенных на границе с Белоруссией на расстоянии 3 км от нее. Запрет действует с 1 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года. Он не распространяется на местных жителей, работников администрации, церквей, больниц и экстренных служб, дежурных офицеров и солдат. На усмотрение сотрудника погранслужбы в особую зону могут быть допущены журналисты.

Решение было принято на основании новых поправок к закону «Об охране государственной границы», которые были утверждены парламентом и президентом Польши 30 ноября.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в связи с повышенным притоком нелегальных мигрантов со 2 сентября объявил чрезвычайное положение в приграничной полосе с Белоруссией.

Зона ЧП включала 183 населенных пункта в Подляском и Люблинском воеводствах. Режим вводили на 30 дней, а затем продлевали еще на 60 дней, пишет портал pl.sputniknews. Срок последнего продления завершится 2 декабря.

30 ноября пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская заявила, что Польша в ближайшее время не планирует возобновлять работу автодорожного пограничного перехода в Кузнице на границе с Белоруссией.

В начале ноября на границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с мигрантами. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент мигранты покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.

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