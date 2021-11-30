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У Польши нет планов возобновлять работу погранперехода в Кузнице

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Польша в ближайшее время не планирует возобновлять работу автодорожного пограничного перехода в Кузнице на границе с Белоруссией. Об этом 30 ноября сообщила пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская.

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«Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Пока нет информации, что этот переход будет открыт в ближайшие дни», — сказала она на брифинге.

Ранее, 23 ноября, сообщалось, что перед погранпереходами на границах Белоруссии с Польшей и Литвой растянулись многокилометровые очереди из грузовых автомобилей.

До этого, 21 ноября, стало известно, что в Варшаве не исключают закрытия границы Польши с Белоруссией из-за миграционного кризиса. По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Варшава готова на закрытие транзитных и торговых возможностей для того, чтобы оказать экономическое давление на белорусского президента Александра Лукашенко.

В начале ноября на границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с мигрантами. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент мигранты покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.

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