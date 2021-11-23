Очереди из фур образовались на границах Белоруссии с Польшей и Литвой

Перед погранпереходами на границах Белоруссии с Польшей и Литвой растянулись многокилометровые очереди из грузовых автомобилей. Это связано с закрытием движения через КПП «Брузги». Об этом 23 ноября сообщает ТАСС.

По информации Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии, около 420 фур ожидают проезда через пункт пропуска «Берестовица» на границе с Польшей (в 70 км южнее «Брузгов». — Ред.).

Водители рассказали, что вынуждены стоять в очереди по три-четыре дня.

«Все хотят успеть выполнить свои контракты до Рождества в Польше и новогодних праздников в России. Но и [пункт пропуска] «Кузница» (с белорусской стороны «Брузги». — Ред.) закрыт. Поэтому такой всплеск грузопотока», — сказал представитель ГПК.

В ГПК заявили, что белорусская сторона выполняет свои обязательства в рамках двухсторонних договоренностей и пропускает в Польшу даже больше грузовиков.

«На въезд мы пропускаем и 630 за смену, то есть на сто и более превышаем свою пропускную способность. <...> Поляки никогда более 320 машин не впускают на свою территорию. <...> Польская сторона не выполняет обязательства по пропуску грузовых автомобилей», — сообщил представитель ведомства.

Также 400 фур ожидают проезда в Литву через погранпереход «Привалка». Очередь из машин протянулась на 16 км.

21 ноября стало известно, что в Варшаве не исключают закрытия границы Польши с Белоруссией из-за миграционного кризиса. По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Варшава готова на закрытие транзитных и торговых возможностей для того, чтобы оказать экономическое давление на белорусского президента Александра Лукашенко.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.