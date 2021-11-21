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Польша допустила закрытие границы с Белоруссией из-за мигрантов
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Польша допустила закрытие границы с Белоруссией из-за мигрантов

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В Варшаве не исключают закрытия границы Польши с Белоруссией из-за миграционного кризиса. Об этом 21 ноября заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Таллине.

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«Мы думаем над шагами в характере всё более серьезных экономических санкций, в том числе о закрытии польско-белорусской границы со стороны Польши», — сказал политик.

К настоящему времени Польша закрыла один автодорожный пункт пропуска «Кузница».

По словам Моравецкого, Варшава готова на применение такой ступеньки эскалации, то есть на закрытие транзитных и торговых возможностей для того, чтобы оказать экономическое давление на белорусского президента Александра Лукашенко.

Как отметил Моравецкий на своей странице в Twitter, «попытка дестабилизировать Европу» при помощи мигрантов стала самой крупной за 30 лет. По его словам, континент не поддастся шантажу и сделает всё возможное для защиты границ Евросоюза.

Накануне министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что минувшей ночью продолжились попытки штурма границы с Белоруссией. Он отметил, что действиями мигрантов якобы руководят белорусские силовики. Доказательств польский министр не привел.

В тот же день президент республики Александр Лукашенко заявил, что польские силовики применяли против мигрантов методы. Как он добавил, беженцев поливали водой с химикатами.

19 ноября глава Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора сообщил, что 65 человек пострадали в результате применении спецсредств польскими силовиками.

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

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