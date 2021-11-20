Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Малкома признали лучшим игроком матча «Зенит» — «Нижний Новгород»
Мир
Полицейские прибыли на территорию госпиталя перед переводом Саакашвили
Мир
США поприветствовали слова Путина о мирном решении конфликта в Донбассе
Происшествия
Машина врезалась в лавку на территории храма Андрея Рублева в Москве
Мир
Министр обороны Украины попросил у США помощи в защите страны
Мир
Лидеры Азербайджана и Армении договорились установить прямую линию связи
Мир
Британские ученые нашли у медиков особый иммунитет к COVID-19
Мир
Байден рассказал журналистам о «прекрасном медобследовании»
Мир
Французы предложили Парижу выйти из НАТО и стать союзником России
Мир
США пообещали вдохнуть новую жизнь в Конвенцию о запрете биооружия
Сюжет:

Лукашенко сравнил меры польских силовиков с фашистскими действиями

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские силовики применяли против мигрантов методы, сравнимые с фашистскими, когда поливали людей водой с химикатами и распыляли вертолетным вихрем на большие территории. Фрагмент видеоинтервью Лукашенко для BBC был опубликован Telegram-каналом «Пул Первого».

Блок-стоп: как санкции ЕС повлияют на диалог о мигрантах с Минском
Брюссель пришел к политическому решению о пятом пакете ограничений

Журналист обратился к Лукашенко с вопросом — почему белорусские солдаты никак не помогали польским, когда мигранты стали забрасывать тех камнями, кирпичами и палками.

«Не выхватывай из общего контекста один эпизод. Теперь слушай, как было. В подавляющем большинстве, из 2100 человек, они мирным образом просили поляков пропустить их в Германию», — отметил белорусский лидер.

Он пояснил, что польский офицер стал объяснять мигрантам, как и какие бумаги надо заполнить. По словам Лукашенко, он фактически направил мигрантов в пункт пропуска. И люди туда пошли.

«Дальше что было. Следующий эпизод. Они стали на колени перед этими польскими офицерами, понимая, что их уже пропустят, наверное. Они стали на колени, извинились, что неудобства создали, и начали просить их пропустить. Их не пропустили. И тут началась эта потасовка. Поляки включили водометы и начали их поливать, в нарушение всех норм и правил. И что мы обнаружили сегодня? Вы туда ядохимикаты подмешали, пестициды и гербициды, которыми тараканов травят и сорную растительность уничтожают», — продолжил Лукашенко.

Он подчеркнул, что в сторону сопредельной территории нельзя даже оружие направлять, а польские силовики лили воду из водометов на 100 м с ядохимикатами.

«Это нарушение государственной границы. Я вам говорю как пограничник. Я на той границе служил. Вы нарушили государственную границу как минимум», — пояснил Лукашенко.

Он также напомнил, что польские военные перекидывали светошумовые гранаты на территорию Белоруссии, но об этом не пишут и не говорят. Как и о благотворительности и сочувствии, которые проявляет белорусский народ в отношении беженцев, возмущается Лукашенко.

«Вы как фашисты поступили. Люди спят под открытым небом, вы включаете прожектора, сирены, мигалки и прочее. Летаете на вертолете. Распылили слезоточивый газ — вода, ядохимикаты, вертолеты летали на низкой высоте, чтобы вихрем распылить подальше, чтобы до детей достало», — подчеркнул белорусский лидер.

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о пропаганде войны в связи с заявлениями польских чиновников. Об этом 18 ноября сообщил глава ведомства Андрей Швед, пояснив, что со стороны Польши часто слышались призывы осуществить агрессию в отношении Республики Беларусь.

В этот же день мигранты стали покидать лагерь, появившийся на границе с Польшей. Они отправились в белорусский логистический центр.

16 ноября польская сторона применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты в ответ на действия мигрантов, которые начали бросать палки и камни в сторону силовиков. По словам мигрантов, после этого у их детей возникли проблемы с глазами. Позднее беженцев разместила Белоруссия в логистическом центре.

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021