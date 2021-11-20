Лукашенко сравнил меры польских силовиков с фашистскими действиями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские силовики применяли против мигрантов методы, сравнимые с фашистскими, когда поливали людей водой с химикатами и распыляли вертолетным вихрем на большие территории. Фрагмент видеоинтервью Лукашенко для BBC был опубликован Telegram-каналом «Пул Первого».

Журналист обратился к Лукашенко с вопросом — почему белорусские солдаты никак не помогали польским, когда мигранты стали забрасывать тех камнями, кирпичами и палками.

«Не выхватывай из общего контекста один эпизод. Теперь слушай, как было. В подавляющем большинстве, из 2100 человек, они мирным образом просили поляков пропустить их в Германию», — отметил белорусский лидер.

Он пояснил, что польский офицер стал объяснять мигрантам, как и какие бумаги надо заполнить. По словам Лукашенко, он фактически направил мигрантов в пункт пропуска. И люди туда пошли.

«Дальше что было. Следующий эпизод. Они стали на колени перед этими польскими офицерами, понимая, что их уже пропустят, наверное. Они стали на колени, извинились, что неудобства создали, и начали просить их пропустить. Их не пропустили. И тут началась эта потасовка. Поляки включили водометы и начали их поливать, в нарушение всех норм и правил. И что мы обнаружили сегодня? Вы туда ядохимикаты подмешали, пестициды и гербициды, которыми тараканов травят и сорную растительность уничтожают», — продолжил Лукашенко.

Он подчеркнул, что в сторону сопредельной территории нельзя даже оружие направлять, а польские силовики лили воду из водометов на 100 м с ядохимикатами.

«Это нарушение государственной границы. Я вам говорю как пограничник. Я на той границе служил. Вы нарушили государственную границу как минимум», — пояснил Лукашенко.

Он также напомнил, что польские военные перекидывали светошумовые гранаты на территорию Белоруссии, но об этом не пишут и не говорят. Как и о благотворительности и сочувствии, которые проявляет белорусский народ в отношении беженцев, возмущается Лукашенко.

«Вы как фашисты поступили. Люди спят под открытым небом, вы включаете прожектора, сирены, мигалки и прочее. Летаете на вертолете. Распылили слезоточивый газ — вода, ядохимикаты, вертолеты летали на низкой высоте, чтобы вихрем распылить подальше, чтобы до детей достало», — подчеркнул белорусский лидер.

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о пропаганде войны в связи с заявлениями польских чиновников. Об этом 18 ноября сообщил глава ведомства Андрей Швед, пояснив, что со стороны Польши часто слышались призывы осуществить агрессию в отношении Республики Беларусь.

В этот же день мигранты стали покидать лагерь, появившийся на границе с Польшей. Они отправились в белорусский логистический центр.

16 ноября польская сторона применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты в ответ на действия мигрантов, которые начали бросать палки и камни в сторону силовиков. По словам мигрантов, после этого у их детей возникли проблемы с глазами. Позднее беженцев разместила Белоруссия в логистическом центре.

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.