Минск сообщил о перемещении мигрантов с границы в логистический центр

Все мигранты, находившиеся в стихийном лагере на границе Белоруссии с Польшей, добровольно переместились в логистический центр. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщил Погранкомитет Белоруссии в Telegram-канале.

«По состоянию на 18 ноября все беженцы из стихийного лагеря на белорусско-польской границе вблизи пункта пропуска «Брузги» добровольно переместились на территорию транспортно-логистического центра ввиду резко ухудшающихся погодных условий и создающейся угрозы для жизни, особенно детей», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в центре иностранцы получают горячее питание, теплые вещи и предметы первой необходимости. Кроме того, медики центра оказывают помощь всем нуждающимся.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» сообщил, что мигранты покидают лагерь на границе с Польшей и ожидают перехода в логистический центр.

При этом, по словам корреспондента, некоторые из них всё же решили остаться. Основная масса тех, кто не захотел уходить, сконцентрировалась на участке, где 16 ноября была предпринята попытка штурма границы.

В тот же день пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что Минск выполняет обещания в рамках договоренностей, достигнутых во время разговора белорусского президента Александра Лукашенко и врио канцлера Германии Ангелы Меркель.

Евросоюз (ЕС) создает гуманитарный коридор для 2 тыс. беженцев, которые находятся в стихийном лагере у границы с Польшей, рассказала Эйсмонт. При этом Белоруссия возьмет на себя обязательство содействовать, насколько это возможно и при их желании, остальным 5 тыс. вернуться на родину.

Отношения между Польшей и Белоруссией осложнились на фоне миграционного кризиса. 8 ноября группа мигрантов направилась к границе стран. Они разбили стихийный лагерь вблизи пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области. Польские силовики мигрантов на свою территорию не пропускают. Беженцы предпринимают попытки прорвать заграждения. Позднее Белоруссия приступила к размещению беженцев в логистическом центре.

Страны Евросоюза винят в ситуации с беженцами Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.