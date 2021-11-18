Прямой эфир
Мир
Премьер Польши выступил против создания гуманитарного коридора для мигрантов
Мир
МВД Украины сообщило о предотвращении покушения на министра
Общество
Путин заявил о необходимости проиндексировать пенсии выше инфляции в 2022 году
Экономика
В МЭР заявили о формировании сектора производства электротранспорта
Мир
Москва выделит $2 млн управлению ООН по контртерроризму
Экономика
Путин заявил о росте МРОТа до 13 890 рублей в 2022 году
Мир
В ЕП назвали политическим маневром приостановку сертификации СП-2
Мир
Лавров заявил о саботаже Киевом Минских соглашений
Мир
Журналисты РФ и Белоруссии получили травмы на границе с Польшей
Пресс-релизы
В России открылся прием заявок на конкурс для молодых архитекторов
Сюжет:

Минск сообщил о перемещении мигрантов с границы в логистический центр

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все мигранты, находившиеся в стихийном лагере на границе Белоруссии с Польшей, добровольно переместились в логистический центр. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщил Погранкомитет Белоруссии в Telegram-канале.

Кризисно в центре: как живут беженцы после попытки прорваться в Польшу
Всё больше мигрантов примиряются с перспективой вернуться на родину

«По состоянию на 18 ноября все беженцы из стихийного лагеря на белорусско-польской границе вблизи пункта пропуска «Брузги» добровольно переместились на территорию транспортно-логистического центра ввиду резко ухудшающихся погодных условий и создающейся угрозы для жизни, особенно детей», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в центре иностранцы получают горячее питание, теплые вещи и предметы первой необходимости. Кроме того, медики центра оказывают помощь всем нуждающимся.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» сообщил, что мигранты покидают лагерь на границе с Польшей и ожидают перехода в логистический центр.

При этом, по словам корреспондента, некоторые из них всё же решили остаться. Основная масса тех, кто не захотел уходить, сконцентрировалась на участке, где 16 ноября была предпринята попытка штурма границы.

В тот же день пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что Минск выполняет обещания в рамках договоренностей, достигнутых во время разговора белорусского президента Александра Лукашенко и врио канцлера Германии Ангелы Меркель.

Евросоюз (ЕС) создает гуманитарный коридор для 2 тыс. беженцев, которые находятся в стихийном лагере у границы с Польшей, рассказала Эйсмонт. При этом Белоруссия возьмет на себя обязательство содействовать, насколько это возможно и при их желании, остальным 5 тыс. вернуться на родину.

Отношения между Польшей и Белоруссией осложнились на фоне миграционного кризиса. 8 ноября группа мигрантов направилась к границе стран. Они разбили стихийный лагерь вблизи пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области. Польские силовики мигрантов на свою территорию не пропускают. Беженцы предпринимают попытки прорвать заграждения. Позднее Белоруссия приступила к размещению беженцев в логистическом центре.

Страны Евросоюза винят в ситуации с беженцами Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021