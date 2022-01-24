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Польша 25 января начнет строить заграждение на границе с Белоруссией

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Строительство заграждения высотой более пяти метров начнется во вторник, 25 января, на польско-белорусской границе. Об этом в понедельник, 24 января, сообщила журналистам пресс-секретарь польской погранохраны Анна Михальская.

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«В соответствии с планом завтра начинается строительство заграждения на границе с Белоруссией <…> Подготовительные работы уже какое-то время ведутся <…> Завтра мы передаем территорию исполнителям», — заявила Михальская.

Отмечается, что заграждение общей протяженностью 186 км и высотой 5,5 м должно быть готово в июне. Работы будут вестись одновременно на четырех участках.

В будущем заграждение планируют оснастить современными средствами наблюдения.

В начале ноября 2021 года на границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с беженцами. Многочисленная группа мигрантов с Ближнего Востока, находившихся в Белоруссии, подошла к границе с Польшей в лесной полосе. Они резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

2 декабря США, Канада, Великобритания и ЕС призвали Белоруссию прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении республики. Тогда как 4 января 2022-го сообщалось, что пограничная служба Польши заключила три соглашения о строительстве заграждения на границе с Белоруссией. Отмечалось, что работы будут завершены в конце июня. Длина стены составит 186 км.

Позднее погранстража Польши уведомила, что 9 января 49 человек пытались незаконно пересечь границу Белоруссии, чтобы попасть на территорию Польши.

13 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ближневосточные мигранты в Белоруссии являются биологическим оружием. По его словам, вопрос суверенности каждой страны, а также неприкосновенность ее границ — это ключевая задача для каждого государства.

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