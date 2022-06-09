Польша сузила разрешенную зону пребывания на границе с Белоруссией

В Польше введут запрет на приближение ближе чем на 200 м к границе с Белоруссией. Ограничение будет действовать с 1 июля, сообщил министр внутренних дел и администрации страны Мариуш Каминьский 9 июня.

Как он уточнил, с 1 июня перестанет действовать постановление МВД о временном запрете пребывания в 183 населенных пунктах на приграничной территории Подляского и Люблинского воеводств.

«В то же время Подляское воеводство введет запрет на пребывание в 200 метрах от линии государственной границы», — написал он в Twitter.

В ноябре 2021 года на границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с нелегальными мигрантами. Многочисленная группа беженцев приехали на территорию Белоруссии и остановились возле границы в лесной полосе, где люди резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше тогда заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В связи с этим польский президент Анджей Дуда со 2 сентября объявил чрезвычайное положение в приграничной полосе с Белоруссией. В зону ЧП входили 183 населенных пункта в Подляском и Люблинском воеводствах. Режим продлевался несколько раз, также был введен запрет на пребывание посторонних в граничащей с Белоруссией зоне.