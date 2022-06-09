Реклама
Прямой эфир
Общество
ФСБ нейтрализовала в Ростове-на-Дону террористическую ячейку
Мир
Штаб ДНР сообщил о начале боев за Славянск
Мир
The Independent заявила о бедственном положении ВСУ в Донбассе
Мир
ВС РФ уничтожили в Житомирской области центр с иностранными наемниками
Мир
Украина объявила об усилении береговой линии американскими комплексами HARPOON
Мир
Байден пошутил про Трампа
Мир
В СВР заявили о согласии Зеленского на передачу суверенитета Польше
Общество
Сменившая McDonald’s сеть ресторанов выбрала новый логотип
Экономика
Volkswagen предложил сотрудникам в Нижнем Новгороде уволиться за шесть окладов
Мир
Генсекретарь НАТО внезапно отменил визит в Берлин
Мир
Жители Запорожской области записались на месяц вперед на получение гражданства РФ
Сюжет:

Польша сузила разрешенную зону пребывания на границе с Белоруссией

Польша сузила до 200 м зону, где запрещено пребывание посторонних на границе с Белоруссией
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tobiasz
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Польше введут запрет на приближение ближе чем на 200 м к границе с Белоруссией. Ограничение будет действовать с 1 июля, сообщил министр внутренних дел и администрации страны Мариуш Каминьский 9 июня.

Заборная война: почему Польша решила отгородиться от Белоруссии
К патрулированию границы Варшава привлекла военнослужащих

Как он уточнил, с 1 июня перестанет действовать постановление МВД о временном запрете пребывания в 183 населенных пунктах на приграничной территории Подляского и Люблинского воеводств.

«В то же время Подляское воеводство введет запрет на пребывание в 200 метрах от линии государственной границы», — написал он в Twitter.

В ноябре 2021 года на границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с нелегальными мигрантами. Многочисленная группа беженцев приехали на территорию Белоруссии и остановились возле границы в лесной полосе, где люди резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше тогда заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В связи с этим польский президент Анджей Дуда со 2 сентября объявил чрезвычайное положение в приграничной полосе с Белоруссией. В зону ЧП входили 183 населенных пункта в Подляском и Люблинском воеводствах. Режим продлевался несколько раз, также был введен запрет на пребывание посторонних в граничащей с Белоруссией зоне.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022