Политолог объяснил недовольство украинскими беженцами в Польше

Помощь беженцам в условиях экономического спада в странах Европейского союза вызывает бешенство у европейского населения. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал 12 июня политолог Василий Колташов, комментируя ситуацию с украинскими беженцами в Польше.

«В ЕС происходит экономический спад, причем достаточно серьезный. И в этой обстановке Брюссель, казалось бы, мог бы что-то дать этим переселенцам, какие-то привилегии дополнительные даже, но это вызовет дополнительное раздражение в обществе: во Франции, в Германии, в Польше, где угодно», — объяснил эксперт.

Возмущение населения Евросоюза вызывают не только траты властей на беженцев. По словам политолога, многие украинцы не являются вынужденными переселенцами — они переезжают в страны ЕС за новыми возможностями. Поэтому выделение денег на нужды беженцев даже при наличии средств ведет к росту напряженности среди населения, указал он.

«С их [беженцев] помощью постоянно показывают гражданам Евросоюза: вот она, Украина, вот ради Украины всё, что можно, вы должны сделать. И это вызывает бешенство», — резюмировал Колташов.

Накануне президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка отметил ухудшение отношения поляков к украинским беженцам. По его словам, одной из причин является русская речь, которую граждане слышат от беженцев.

Ранее, 6 июня, издание AP News написало, что некоторые страны Европейского союза (ЕС) устали от солидарности с украинскими беженцами.

Еще в конце марта организация «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» сообщала, что украинские беженцы сталкиваются со всё более холодным приемом со стороны населения европейских стран. Причинами такого отношения стали рост стоимости жизни и усталость.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года.