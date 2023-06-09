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AP News сообщил об усталости стран ЕС от солидарности с украинскими беженцами

AP News сообщило, что некоторые страны ЕС устали от солидарности с украинскими беженцами
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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Некоторые страны Европейского союза (ЕС) устали от солидарности с украинскими беженцами. Соответствующая статья была опубликована 6 июня в издании AP News.

«Поддержка четырех миллионов украинских беженцев, о которых заботятся в ЕС, является неизменной, но в специальном докладе говорится, что в некоторых государствах-членах начинает проявляться то, что мы могли бы назвать «усталостью от солидарности»», — привело издание слова комиссара Евросоюза по внутренним делам Илвы Йоханссон.

Согласно специальному докладу советника ЕС по Украине Лодевейка Ашера, в принимающих странах семьи с низким и средним уровнем дохода стали чаще сталкиваться с кризисными моментами в стоимости своего проживания.

«Солидарность жива и здорова. Но есть усталость, особенно среди самых уязвимых беженцев, равно как и в самых уязвимых (слоях населения. — Ред.) с принимающей стороны», — прокомментировал он.

Украинские беженцы, находящиеся на перепутье между своим родным домом и новым убежищем, ненадежные объекты для инвестирования компаниями, поскольку они могут покинуть принимающую страну в самое ближайшее время.

Это также затрудняет «принятие решения о том, начать ли изучение нового языка, приступить к более серьезным программам обучения или образования или интегрировать детей в систему образования принимающей страны», — сказал Ашер.

Незваные гости: в Европе всё больше устают от украинских беженцев
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Ранее, 4 июня, сообщалось, что жители польского Красныстава начали жаловаться на украинских беженцев, которые «держат в страхе» город. Согласно сообщению, город стал местом мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих близких из-за группы из нескольких десятков украинских беженцев.

1 июня опубликовали документ на сайте статистического управления Австрии, согласно которому население страны впервые с 1945 года, момента образования Второй республики, превысило 9 млн человек из-за притока украинских беженцев.

Ранее, 30 мая, в польском городе Познани арестовали 52-летнюю украинскую беженку, которую обвиняют в продаже детей педофилам. Своих детей у женщины нет, она воспитывает приемных. При пересечении границы вместе с ней были 10 детей в возрасте от четырех до 16 лет.

5 апреля портал Myśl Polska в статье о беженцах с Украины написал, что государственный культ нацистских деятелей оставил на поколениях украинцев глубокий след. Авторы материала отметили, что с февраля 2022 года в Польшу прибыли сотни тысяч украинцев. Их принимали как добрых соседей, сердобольно и с сочувствием, но осознание пришло лишь со временем, когда уже было слишком поздно.

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