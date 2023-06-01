Население Австрии превысило 9 млн из-за притока украинских беженцев

Население Австрии впервые с 1945 года, момента образования Второй республики, превысило 9 млн человек. Об этом 1 июня сообщается в документе на сайте статистического управления страны.

«На 1 января 2023 года в Австрии проживало 9 104 772 человека, что на 125 843 человека (+1,4%) больше, чем в начале 2022 года», — говорится в документе.

Специалисты подчеркивают, что это самый большой показатель годового прироста с момента появления Второй республики.

По данным управления, население страны выросло благодаря международной иммиграции, в частности приезду беженцев с Украины. Управление утверждает, что в 2022 году только с Украины в страну прибыло около 40 тыс. беженцев. В целом население Австрии в прошлом году выросло примерно на 48 тыс. человек, это больше, чем за весь 2021 год.

«Миграция беженцев с Украины привела к более быстрому, чем ожидалось, росту населения», — передаются в пресс-релизе слова генерального директора статистического управления Австрии Тобиаса Томаса.

Уточняется, что в страну также въезжали граждане Сирии и Германии.

Австрийское издание Exxpress в феврале этого года сообщало, что к этому месяцу в стране находились 90 тыс. украинских беженцев.