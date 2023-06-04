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Lublin112 сообщил о жалобах жителей польского города на украинских беженцев

Lublin112: беженцы с Украины захватили польский город Красныстав и держат в страхе жителей
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dominika Zarzycka
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Жители польского Красныстава начали жаловаться на украинских беженцев, которые «держат в страхе» город. Об этом сообщает портал Lublin112.

«Жители Красныстава отмечают то, как беженцы ведут себя в магазинах. Они ходят между полками, открывают упаковки различных продуктов, «угощаются» содержимым, а затем кладут обратно», — говорится в публикации от 31 мая.

Как говорится в статье, «некогда мирный город стал местом мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих близких» из-за группы из нескольких десятков «украинских беженцев с цыганскими корнями». Так, в материале говорится о случае, когда полицейские задержали мужчину, из-за чего вокруг служебной машины собрались другие беженцы и пытались помешать стражам порядка. Ситуация решилась после того, как полицейские пригрозили использовать газ и дубинки.

Сообщения о нарушениях или агрессивном поведении данных людей публикуются в социальных сетях. При этом сигналов оказалось настолько много, что в ситуацию пришлось вмешаться местным властям — мэр Красныстава Роберт Костюк заявил, что будет следить за тем, чтобы каждый из жителей чувствовал себя в безопасности, передает портал.

Власти провели совещание с руководством полиции, в результате чего принято решение усилить патруль на месте проживания беженцев.

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Ранее, 30 мая, в польском городе Познани арестовали 52-летнюю украинскую беженку, которую обвиняют в продаже детей педофилам. Своих детей у женщины нет, она воспитывает приемных. При пересечении границы вместе с ней были 10 детей в возрасте от четырех до 16 лет.

5 апреля портал Myśl Polska в статье о беженцах с Украины написал, что государственный культ нацистских деятелей оставил на поколениях украинцев глубокий след. Авторы материала отметили, что с февраля 2022 года в Польшу прибыли сотни тысяч украинцев. Их принимали как добрых соседей, сердобольно и с сочувствием, но осознание пришло лишь со временем, когда уже было слишком поздно.

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