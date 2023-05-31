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Украинскую беженку в Польше заподозрили в продаже приемных детей педофилам

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Фото: Global Look Press/dpa/Christian Ender
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В польском городе Познани арестовали 52-летнюю украинскую беженку, которую обвиняют в продаже детей педофилам. Об этом 30 мая пишет Gazeta Wyborcza.

По данным издания, Светлана П. приехала в Польшу из Синельниково Днепропетровской области 12 марта 2022 года. Своих детей у женщины нет, она воспитывает приемных. При пересечении границы вместе с ней были 10 детей в возрасте от четырех до 16 лет.

Когда польские волонтеры навести женщину, они увидели, что дети голодные и запуганные. Детей отвели на ночной кинопоказ, чтобы формально изолировать мать от них. Во время беседы дети рассказали, что женщина издевалась над ними. Некоторым из них она выбила зубы. Также приемная мать заставляла детей есть экскременты и избивала по половым органам.

Украинке предъявлено 10 обвинений (по одному на каждого ребенка). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи выяснили, что женщина продавала детей педофилам на Украине и в Польше. Отмечается, что, когда клиенты издевались над ними, украинка стояла рядом и следила за отведенным для этого временем (20 минут).

Светлана не признает свою вину. По ее словам, дети врут. Прокуратура утверждает, что женщина вменяема.

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Ранее, 26 мая, радиостанция TOK FM сообщала, что на востоке Польше в городе Люблин проживает большое количество украинских семей с детьми, в которых имеют место злоупотребление алкоголем и насилие. Координатор отдела противодействия домашнему насилию Малгожата Рабчевская отметила, что среди украинских жителей города есть семьи, ситуация в которых требует вмешательства со стороны соцзащиты. В последнее время таких семей всё больше.

5 апреля портал Myśl Polska в статье о беженцах с Украины написал, что государственный культ нацистских деятелей оставил на поколениях украинцев глубокий след. Авторы материала отметили, что с февраля 2022 года в Польшу прибыли сотни тысяч украинцев. Их принимали как добрых соседей, сердобольно и с сочувствием, но осознание пришло лишь со временем, когда уже было слишком поздно.

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