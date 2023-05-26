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В Польше сообщили о проблемах с алкоголем в семьях украинских беженцев

TOK FM: в польском Люблине сообщили о проблемах с алкоголем в семьях украинских беженцев
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Фото: Global Look Press/Patrick Doyle
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На востоке Польше в городе Люблин проживает большое количество украинских семей с детьми, в которых имеет место злоупотребление алкоголем и насилие, сообщается в сюжете радиостанции TOK FM.

Координатор отдела противодействия домашнему насилию Малгожата Рабчевская отметила, что среди украинских жителей города есть семьи, ситуация в которых требует вмешательства со стороны соцзащиты. В последнее время таких семей всё больше.

«Мы также получаем всё больше и больше сообщений из школ о том, что дети остаются без надзора или голодными. По ее словам, в украинском сообществе немного больше толерантности к алкоголю, в том числе и у женщин: некоторые из них не видят проблемы в том, чтобы прийти в бассейн с годовалым ребенком, например, «имея в организме три промилле алкоголя», — сказала Рабчевская.

Есть и случаи передачи детей из таких семей к приемным родителям и в интернаты. Соцработник заключила, что не все украинские беженки осознают опасность ухода за детьми в состоянии алкогольного опьянения, ссылаясь на то, что на Украине так можно.

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Еще 11 апреля СМИ сообщили, что недовольство огромным количеством беженцев и мигрантов в Германии вылилось в массовые протесты. Граждане республики обеспокоены снижением уровня безопасности и возможным дефицитом жилья. С февраля минувшего года в ФРГ прибыло около 1 млн украинцев.

5 апреля портал Myśl Polska в статье о беженцах с Украины написал, что государственный культ нацистских деятелей оставил на поколениях украинцев глубокий след. Авторы материала отметили, что с февраля 2022 года в Польшу прибыли сотни тысяч украинцев. Их принимали как добрых соседей, сердобольно и с сочувствием, но осознание пришло лишь со временем и когда уже было слишком поздно.

До этого, 29 марта, организация «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» сообщила, что украинские беженцы сталкиваются со всё более холодным приемом со стороны населения европейских стран. Причинами такого отношения стали рост стоимости жизни и усталость.

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