В Германии начались протесты из-за огромного потока беженцев

Недовольство огромным количеством беженцев и мигрантов в Германии вылилось в массовые протесты. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Отмечается, что граждане республики обеспокоены снижением уровня безопасности и возможным дефицитом жилья. С февраля минувшего года в ФРГ прибыло около миллиона украинцев. Кроме того, сюда активно въезжают мигранты из Афганистана и Сирии.

В частности, выступления против действующей миграционной политики прошли в конце марта в Грайфсвальде, где сейчас проживает около 16,5 тыс. беженцев, однако полноценной реакции со стороны местных или федеральных властей пока не последовало.

7 апреля газета Neue Osnabrücker Zeitung сообщила, что правоохранительные органы Германии зарегистрировали около 6 тыс. преступлений, имеющих отношение к событиям на Украине. При этом в первые две недели после начала конфликта большинство преступлений имело антироссийскую направленность, далее преобладали нарушения в отношении украинских эмигрантов.

29 марта организация «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» сообщила, что украинские беженцы сталкиваются со всё более холодным приемом со стороны населения европейских стран. Причинами такого отношения к украинцам стали рост стоимости жизни и усталость.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.