Реклама
Прямой эфир
Мир
Возглавлявший захват храма УПЦ экс-депутат Рады погиб на Украине
Мир
NBC указал на попытку Трампа заблокировать показания Пенса в суде
Мир
В Германии начались протесты из-за огромного потока беженцев
Экономика
Глава ВТБ предложил перезапустить процесс приватизации в России
Мир
В США сообщили о работе над усовершенствованием санкций против РФ
Мир
Байден отменил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Экономика
Доходы бюджета от разового сбора ожидают на уровне 470 млрд рублей
Общество
Пепел от извержения Шивелуча на Камчатке распространился на 500 км
Мир
Полянский рассказал об отказах дипломатам из РФ в просьбе покинуть Нью-Йорк
Экономика
Плата за SMS-уведомления банков выросла до 65%
Мир
В США понадеялись на сокращение союзниками закупок вооружений у РФ
Мир
Госдеп заявил о незаконном удерживании журналиста Гершковича в России
Мир
Первый зампостпреда РФ при ООН рассказал о перспективах зерновой сделки
Сюжет:

В Германии начались протесты из-за огромного потока беженцев

Le Figaro: массовые протесты из-за украинских беженцев начались в Германии
0
Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Недовольство огромным количеством беженцев и мигрантов в Германии вылилось в массовые протесты. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Отмечается, что граждане республики обеспокоены снижением уровня безопасности и возможным дефицитом жилья. С февраля минувшего года в ФРГ прибыло около миллиона украинцев. Кроме того, сюда активно въезжают мигранты из Афганистана и Сирии.

В частности, выступления против действующей миграционной политики прошли в конце марта в Грайфсвальде, где сейчас проживает около 16,5 тыс. беженцев, однако полноценной реакции со стороны местных или федеральных властей пока не последовало.

Незваные гости: в Европе всё больше устают от украинских беженцев
В Польше и других странах ЕС накопилось недовольство из-за трат на переселенцев

7 апреля газета Neue Osnabrücker Zeitung сообщила, что правоохранительные органы Германии зарегистрировали около 6 тыс. преступлений, имеющих отношение к событиям на Украине. При этом в первые две недели после начала конфликта большинство преступлений имело антироссийскую направленность, далее преобладали нарушения в отношении украинских эмигрантов.

29 марта организация «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» сообщила, что украинские беженцы сталкиваются со всё более холодным приемом со стороны населения европейских стран. Причинами такого отношения к украинцам стали рост стоимости жизни и усталость.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023