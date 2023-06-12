В Польше пожаловались на говорящих по-русски украинцев

Жители Польши стали хуже относиться к беженцам с Украины в том числе потому, что многие из них говорят на русском языке. Об этом 11 июня заявил президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка газете The Guardian.

Отмечается, что русскоязычные украинцы вызывают негативную реакцию у некоторых жителей Польши. По словам Скорки, многие поляки звонили в его организацию, чтобы помочь беженцам. Однако их беспокоило, что украинцы продолжали говорить по-русски.

Он привел данные весеннего опроса общественного мнения, который показал, что отношение поляков к украинцам в стране постепенно ухудшается, выступив с утверждением, что одной из причин стало то, что большинство украинцев в Польше говорят по-русски.

«Ни у кого нет проблем с тем, что белорусы говорят по-русски, но когда речь заходит об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях. По прошествии некоторого времени многим людям было трудно понять, почему они не выучили ни украинский, ни польский языки», — подчеркнул Скорка.

Ранее, 6 июня, издание AP News написало, что некоторые страны Европейского союза (ЕС) устали от солидарности с украинскими беженцами.

4 июня сообщалось, что жители польского Красныстава начали жаловаться на украинских беженцев, которые «держат в страхе» город. Согласно сообщению, город стал местом мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих близких из-за группы из нескольких десятков украинских беженцев.

В польском городе Познани 30 мая арестовали 52-летнюю украинскую беженку, которую обвиняют в продаже детей педофилам. Своих детей у женщины нет, она воспитывает приемных. При пересечении границы вместе с ней были 10 детей в возрасте от четырех до 16 лет.

17 апреля сообщает польское издание Lca сообщило, что житель Польши напал с ножом на двух украинских женщин и 14-летнюю девочку.

5 апреля портал Myśl Polska в статье о беженцах с Украины написал, что государственный культ нацистских деятелей оставил на поколениях украинцев глубокий след. Авторы материала отметили, что с февраля 2022 года в Польшу прибыли сотни тысяч украинцев. Их принимали как добрых соседей, сердобольно и с сочувствием, но осознание пришло лишь со временем, когда уже было слишком поздно.

До этого, 29 марта, организация «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» сообщила, что украинские беженцы сталкиваются со всё более холодным приемом со стороны населения европейских стран. Причинами такого отношения стали рост стоимости жизни и усталость.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года.