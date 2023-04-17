В Польше мужчина с ножом напал на трех украинок

Житель Польши напал с ножом на двух украинских женщин и 14-летнюю девочку. Об этом 17 апреля сообщает польское издание Lca.

Преступление произошло в ночь на 16 апреля в одной из квартир на улице Струга в Легнице. Одна из женщин — мать 14-летней девочки погибла на месте, подросток находится в больнице в тяжелом состоянии, ей сделали операцию. Издание подчеркивает, что все трое — граждане Украины. В доме на улице Струга, где произошло нападение, они жили еще с пятью другими украинцами.

О происшествии в полицию сообщили около 1:00 (0:00 мск). На месте преступления полицейские нашли тело 37-летней женщины с повреждениями груди и шеи, предположительно, от острого ножа. У ее дочери-подростка также диагностировали несколько ранений груди, ее доставили в больницу в Легнице. Еще одна женщина, которая в момент нападения была в этом же здании, получила ранения рук.

«На место выехали прокурор и следственная группа. Как было установлено, мужчина, скорее всего, зашел в здание, чтобы ограбить. По-видимому, его обнаружила 37-летняя женщина, которая была смертельно ранена ножом, а затем [он] аналогичным образом ранил 14-летнюю девочку, которая проснулась от криков матери. Тем временем крики разбудили еще одну женщину, на которую напал преступник», — цитирует издание окружного прокурора Легницы Радослава Врембяка.

Подозреваемого, 36-летнего жителя Легницы Виктора Р., нашли недалеко от здания. Он был весь в крови. Во время обыска полицейские обнаружили при нем окровавленный нож. Мужчину арестовали. Врембяк подчеркнул, что преступника доставят в районную прокуратуру в Легнице, где ему будет предъявлено обвинение в убийстве одного человека, покушении на убийство другого и нанесении телесных повреждений третьему потерпевшему. Отмечается, что подозреваемый в прошлом был судим за преступления против собственности.

Это не первое нападение на граждан Украины за последние дни. Обозреватель CTV News Edmonton Карин Малкахи 14 апреля со ссылкой на полицию сообщила, что в канадском городе Эдмонтоне украинский беженец Иван Пилипчук получил ножевое ранение, с серьезными травмами мужчина был доставлен в больницу. Издание уточняет, что на мужчину напали, когда он направлялся на стройку. Также известно, что у него была рабочая виза, а в Канаду он приехал с супругой и дочерью.

11 апреля СМИ сообщили, что недовольство огромным количеством беженцев и мигрантов в Германии вылилось в массовые протесты. Граждане республики обеспокоены снижением уровня безопасности и возможным дефицитом жилья. С февраля минувшего года в ФРГ прибыло около 1 млн украинцев.

До этого, 29 марта, организация «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» сообщила, что украинские беженцы сталкиваются со всё более холодным приемом со стороны населения европейских стран. Причинами такого отношения стали рост стоимости жизни и усталость.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.