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Украинского беженца ранили ножом в Канаде

CTV News: в Канаде с ножом напали на украинца, который только что приехал в страну
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Фото: CTV News Edmonton
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В канадском городе Эдмонтон украинский беженец Иван Пилипчук получил ножевое ранение, с серьезными травмами мужчина доставлен в больницу. Об этом 14 апреля сообщила обозреватель CTV News Edmonton Карин Малкахи со ссылкой на полицию.

Отмечается, что 48-летний Иван Пилипчук, который получил ранение на автобусной остановке на юго-востоке Эдмонтона, всего несколькими днями ранее прибыл с Украины.

Мужчина сидел на остановке и пил кофе, когда на него напали с холодным оружием, сообщил друг пострадавшего. Пилипчука доставили в больницу с травмами, которые оцениваются как серьезные.

Издание уточняет, что на мужчину напали, когда он направлялся на стройку. Также известно, что у него была рабочая виза, а в Канаду он приехал с супругой и дочерью.

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Накануне сообщалось, что в польском Кракове 63-летний украинский гражданин попытался покончить с собой перед генеральным консульством Украины, призывая своих соотечественников возвращаться на родину. На месте находился патруль полиции, который вместе со свидетелем происшествия и вызвал скорую помощь. Украинец был госпитализирован в тяжелом состоянии.

11 апреля СМИ сообщили, что недовольство огромным количеством беженцев и мигрантов в Германии вылилось в массовые протесты. Граждане республики обеспокоены снижением уровня безопасности и возможным дефицитом жилья. С февраля минувшего года в ФРГ прибыло около миллиона украинцев.

До этого, 29 марта, организация «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» сообщила, что украинские беженцы сталкиваются со всё более холодным приемом со стороны населения европейских стран. Причинами такого отношения стали рост стоимости жизни и усталость.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.

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