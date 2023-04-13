63-летний украинский гражданин попытался покончить с собой перед генеральным консульством Украины в польском Кракове, призывая своих соотечественников возвращаться на родину. Об этом сообщил пресс-секретарь главного управления муниципальной полиции города Петр Шпех в эфире радио RMF24 в четверг, 13 апреля.

«Человек, стоявший в очереди в консульство, в какой-то момент начал вести себя иррационально. Он начал выкрикивать лозунги на украинском языке», — сказал Шпех.

В частности, украинец призывал своих земляков вернуться на Украину и защищать ее. Свои слова он адресовал украинским мужчинам, собравшимся перед консульством.

Отмечается, что на месте находился патруль полиции, который вместе со свидетелем происшествия и вызвал скорую помощь. Украинец был госпитализирован в тяжелом состоянии.

До этого, 5 апреля, портал Myśl Polska в статье о беженцах с Украины написал, что государственный культ нацистских деятелей оставил на поколениях украинцев глубокий след. Авторы материала отметили, что с февраля 2022 года в Польшу прибыли сотни тысяч украинцев. Их принимали как добрых соседей, сердобольно и с сочувствием, но осознание пришло лишь со временем и когда уже было слишком поздно.

В статье также указывается, что многие культурные, национальные и исторические различия всё-таки дали о себе знать. Полякам было непросто, они часто испытывали шок и непонимание.

29 марта организация «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» сообщила, что украинские беженцы сталкиваются со всё более холодным приемом со стороны населения европейских стран. Причинами охлаждения к украинцам стали рост стоимости жизни и усталость.

Эксперты считают, что многим беженцам будет трудно найти работу, обеспечить себя жильем, а травма конфликта, языковые барьеры и финансовые трудности станут серьезными препятствиями для интеграции — как экономической, так и социальной.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.