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Волна и мир: как украинские беженцы живут в Молдавии

Кишинев начал выдавливать переселенцев на родину
Фото: РИА Новости/Михай Карауш
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Молдавия ужесточает правила пребывания украинских беженцев. Раньше они могли жить в стране без каких-либо документов, но с 15 мая придется оформлять вид на жительство или другой статус. Отменяется также упрощенный прием беженцев на работу, на общих основаниях украинцам придется подтверждать отсутствие судимости и платить налоги. «Известия» разбирались в том, с чем связаны изменения и какое будущее ждет украинцев в Молдавии.

Что изменилось для украинцев

Летом прошлого года правительство Молдавии ввело для украинских беженцев особый порядок пребывания в стране. Переселенцам разрешалось никак не оформлять свое проживание на время действия ЧП, которое введено в республике и постоянно продляется уже полтора года. Фактически речь шла о том, что украинцы могут жить в стране бессрочно без каких-либо документов.

Теперь порядок поменялся. С 15 мая украинцев приравняли к остальным приезжим гражданам: без оформления документов они могут находиться в Молдавии до 90 дней, потом придется выехать. Если человек не выедет самостоятельно, то его выдворят госорганы. Представитель Бюро по миграции и убежищу Молдавии Эдуард Тимчук говорит, что беженцы либо «захотят уехать в свою страну», либо обратятся за видом на жительство, чтобы иметь те же права, что и граждане республики.

Украинский паспорт
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Правозащитные организации, в свою очередь, выступили против нововведений. В обращении общественников говорится, что беженцам, которые живут в сельской местности, а также пожилым и инвалидам будет сложно соблюдать новые правила. Дополнительная нагрузка ляжет также на плечи сотрудников миграционной службы, которым придется обрабатывать тысячи заявок. «В результате станет больше случаев незаконного пребывания в Молдове, вырастут коррупционные риски», — говорится в заявлении, которое, впрочем, осталось без ответа чиновников.

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Параллельно введены и другие нормы. Так, на общих основаниях украинцы теперь будут подтверждать отсутствие судимости. Раньше беженцам в этом вопросе верили на слово, теперь придется предоставить справку. Кроме того, с 15 мая украинские граждане без получения права на временное проживание не смогут трудоустроиться. На общие основания переводятся также правила получения вида на жительство в целях учебы.

Еще одно недавнее нововведение — украинских автомобилистов при въезде в Молдавию обязали наравне с гражданами других стран платить налог на пользование дорогами. Размер платежа — €4 в неделю. Если водитель его проигнорирует, то при выезде из страны ему придется заплатить штраф €150. Пограничники не разрешат автомобилисту уехать до тех пор, пока он не заплатит штраф. Раньше от дорожного сбора украинцы были освобождены.

Как украинцы устроились в Молдавии

После начала СВО в Молдавию хлынул большой поток украинских беженцев. По данным ООН, всего после февраля 2022 года в страну въехало 800 тыс. украинских граждан. Большинство использовали страну как трамплин, далее отправились в более благополучные страны. Но 107 тыс. человек выбрали Молдавию для постоянного проживания.

В результате страна стала одним из лидеров по приему украинцев — прибывшие на ПМЖ составили 4% от общей численности населения. «Это равноценно тому, как если бы Испания приняла более 1 млн человек, ситуация очень нестабильная», — говорил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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При этом Молдавия остается одной из беднейших стран Европы. Поэтому расходы на содержание беженцев в основном покрывались за счет международной помощи. Так, от европейских структур Кишинев получил в прошлом году €671 млн. Кроме того, на специальный счет министерства финансов поступило $11 млн пожертвований. Собственные деньги Кишинев выделял из резервного и инвестиционного фондов — в сумме около $27 млн.

Украинские беженцы
Фото: AP Photo/Michal Dyjuk

В итоге украинцам в Молдавии оказали значительную поддержку. Каждому переселенцу поступает ежемесячная финансовая помощь в размере 2200 леев (10 тыс. рублей). Государство развернуло 67 центров временного размещения. Крупнейшим стал выставочный комплекс «Молдэкспо» в Кишиневе, а также общежития, спортивные залы и больничные отделения. Многие неравнодушные молдаване также селили украинцев у себя за минимальные деньги или вообще бесплатно.

Украинцы получали и другую поддержку. Салоны мобильной связи и сотовые операторы бесплатно предоставляли местные SIM-карты с небольшим набором минут. Волонтеры раздавали продуктовые наборы и одежду секонд-хенд. Некоторые банки при предъявлении украинского паспорта позволяли менять валюту на леи по выгодному курсу.

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Понятно, что большинство переселенцев приехали в Молдавию из-за трагических обстоятельств. Но многие местные жители возмущаются поведением государства и общественных организаций.

— Все сочувствуют беженцам. Но надо помнить и о своих малоимущих. Они не получают и доли того, что полагается украинцам. Никто им не раздает бесплатную одежду и продуктовые наборы, за коммуналку они платят бешеные деньги, — говорит в беседе с «Известиями» житель города Бельцы Владимир.

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Дополнительное социальное напряжение возникает из-за того, что украинцы не слишком охотно трудоустраиваются. Согласно официальным данным, в мае — спустя почти полтора года после начала СВО — только 1064 украинца официально работают в республике. Кто-то, вероятно, трудится удаленно или работает в Молдавии неофициально, но большинство довольствуется помощью государства и волонтеров. «Здесь играет роль и психология. Многие просто ждут, что завтра боевые действия закончатся и они вернутся к прежней жизни. Замирают в этом спящем состоянии на месяцы. Я всем советую побыстрее адаптироваться, привыкать к новой ситуации», — говорит молдавским журналистам беженка из Одессы Наталья.

Человек с ноутбуком
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Впрочем, по поведению некоторых беженцев можно судить, что «спящее состояние» им не грозит. В соцсетях жители Молдавии рассказывают, что украинцы периодически устраивают скандалы. «Я лично видела, как украинец зашел в ресторан и возмутился, что официантка разговаривала с ним на русском. А на каком ей разговаривать? Молдавского и английского он не понимает, она перешла на тот язык, который им обоим доступен… Из-за таких историй вообще пропадает желание как-либо помогать», — говорит жительница города Бричаны Тайя Постырнак.

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Что говорят эксперты

Политолог Александр Кориненко считает, что в Молдавии накопилась усталость от сложившейся ситуации.

По всей Европе отменяются льготы, ужесточаются правила для украинцев. Падает активность волонтеров и общественных организаций. В Молдавии ситуация усугубляется общей бедностью страны. Для меня вообще загадка, почему переселенцы выбрали нашу республику. Думаю, в основном это люди, у которых здесь близкие друзья или родственники, других объяснений не вижу, — отмечает собеседник.

Профессор РАНХиГС Наталья Харитонова говорит, что в Молдавии на протяжении года росло недовольство поведением украинцев.

Флаги Молдавии и Украины
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Sergiy Anishchenko

— Всё это происходило на фоне глубоких социально-экономических проблем в самой Молдавии. Видимо, руководство страны решило снизить градус недовольства граждан. Самым простым способом оказалось ужесточение правил пребывания украинцев, — подытожила эксперт.

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