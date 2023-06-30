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В Чехии обвинили Польшу и Венгрию в блокировке помощи принявшим украинцев странам

Премьер Чехии заявил, что Польша и Венгрия блокируют помощь странам, принявшим украинцев
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Фото: Global Look Press/IMAGO/LausitzNews.de/Erik-Holm L
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Варшава и Будапешт блокируют на проходящем саммите Евросоюза (ЕС) решение о финансовой помощи странам, принявшим беженцев с Украины. Об этом в ходе пресс-конференции в пятницу, 30 июня, заявил журналистам перед началом второго дня работы мероприятия премьер Чехии Петр Фиала.

«Мне удалось довести практически до итогового решения позицию Чехии о необходимости финансово поддержать те страны, которые принимают на своей территории большое число беженцев с Украины. Я считаю это большим успехом. Но Польша и Венгрия сейчас фактически блокируют финансовые средства, которые могли бы получить украинские беженцы», — подчеркнул чешский премьер.

Лидеры 27 стран ЕС около часа ночи пятницы прервали дебаты по миграционной политике, не выработав общей позиции. С темы миграции они начали второй день саммита в Брюсселе, при этом Фиала выразил надежду на изменение позиции Варшавы и Будапешта.

«Проблемы миграции необходимо решать еще до того, как мы сталкиваемся с нею на территории европейских стран», — добавил он.

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Днем ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что ЕС ведет дискриминирующую политику по отношению к украинским беженцам. Он обратил внимание, что Польша «получила небольшую поддержку, несколько десятков евро на одного беженца».

Польский премьер добавил, что Польша приняла 3 млн украинских беженцев, из которых 1,5 млн остались в стране.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал идею об обязательных квотах для мигрантов, которые собираются ввести в Евросоюзе.

14 июня Моравецкий заявил, что Варшава давно предупреждала Брюссель о том, что миграционная политика Европейского союза закончится катастрофой и теперь не намерена платить за ошибки нескольких богатых стран ЕС.

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