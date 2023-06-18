Орбан раскритиковал проект об обязательных квотах для мигрантов в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 18 июня раскритиковал идею об обязательных квотах для мигрантов, которые собираются ввести в Евросоюзе.
«Брюссель снова призывает ввести обязательные квоты на мигрантов. Империя [Джорджа] Сороса (американский трейдер и финансист, который родился в Венгрии. — Ред.) наносит ответный удар», — написал Орбан в Twitter.
8 июня ряд участников министерского совещания в Брюсселе уже успел назвать план историческим, однако Венгрия и Польша выступили против него.
Вместе с тем замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в разговоре с «Известиями» указал, что новая схема в миграционной политике, дающая члену ЕС выбор принимать у себя мигрантов или же платить компенсации более лояльным участникам объединения за каждого «отказника», более приемлема в сравнении с прежней системой квот на распределение беженцев.
В свою очередь, 14 июня польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава давно предупреждала Брюссель о том, что миграционная политика Европейского союза закончится катастрофой, и теперь не намерена платить за ошибки нескольких богатых стран ЕС.