Премьер Польши назвал политику ЕС по отношению к украинцам дискриминирующей

Европейский союз (ЕС) ведет дискриминирующую политику по отношению к украинским беженцам. Об этом 29 июня заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«В случае Украины Польша получила небольшую поддержку, несколько десятков евро на одного беженца. В случае непринятого беженца с Ближнего Востока нас хотят наказать на €20 тыс. или больше. Мы на это не согласны. Нельзя относиться по-разному, дискриминационным образом к жителям Украины с одной стороны и жителям стран Ближнего Востока и Африки с другой стороны», — сказал он перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

Моравецкий рассказал, что Польша приняла 3 млн украинских беженцев, из которых 1,5 млн остались в стране.

Ранее, 18 июня, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал идею об обязательных квотах для мигрантов, которые собираются ввести в Евросоюзе.

14 июня Моравецкий заявил, что Варшава давно предупреждала Брюссель о том, что миграционная политика Европейского союза закончится катастрофой, и теперь не намерена платить за ошибки нескольких богатых стран ЕС.

Ранее, 9 июня, премьер Польши заявил, что власти страны выступают против массового наплыва в Европейский союз мигрантов из африканских и ближневосточных стран. Он сказал, что правящая партия «Право и справедливость» не допустит реализации политики навязывания миграционных квот для беженцев из Африки, с Ближнего Востока, а также из арабских, мусульманских стран.

6 июня замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов сообщил в беседе с «Известиями», что новая схема в миграционной политике, дающая члену ЕС выбор принимать у себя мигрантов или же платить компенсации более лояльным участникам объединения за каждого «отказника», более приемлема в сравнении с прежней системой квот на распределение беженцев.