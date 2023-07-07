Открыв границы беженцев с Украины, власти Польши распахнули ворота в ад. Об этом 5 июля написал журналист Niezalezny Dziennik Polityczny (NDP) Макер Галаш.

Отмечается, что Польша совершила фатальную ошибку, разрешив разместить украинских беженцев на территории страны.

«Это всё равно, что открыть врата в ад, из которого сейчас выходят черти», — написал Галаш.

По его мнению, беженцы хотят бесплатного проживания и медицинского обслуживания. При этом, украинцы ездят из страны в страну ради получения льгот, что фактически можно назвать мошенничеством.

Также журналист указал, что беженцы провозят оружие Запада через территорию Польши для торговли им на черном рынке в Европе.

Между тем, 7 июля, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что приезд беженцев с Украины в европейские государства привел к разрушению их социальной ткани. По его мнению, что Евросоюз (ЕС) повторяет те же ошибки, что были совершены при наплыве мигрантов из Косово, Северной Африки и Среднего Востока.

30 июня премьер Чехии Петр Фиала заявил, что Варшава и Будапешт блокируют на проходящем саммите ЕС решение о финансовой помощи странам, принявшим беженцев с Украины.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий днем ранее отметил, что ЕС ведет дискриминирующую политику по отношению к украинским беженцам. Он обратил внимание, что Польша «получила небольшую поддержку, несколько десятков евро на одного беженца».

18 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал идею об обязательных квотах для мигрантов, которые собираются ввести в Евросоюзе.

До этого, 14 июня, Моравецкий заявил, что Варшава давно предупреждала Брюссель о том, что миграционная политика Европейского союза закончится катастрофой и теперь не намерена платить за ошибки нескольких богатых стран ЕС.