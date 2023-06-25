Снова здравствуйте: в правительство Польши вернулся Ярослав Качиньский

Лидер правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский вернулся в правительство страны и стал единственным вице-премьером в правительстве Матеуша Моравецкого. На протяжении последнего времени он оказывал большое влияние на внутреннюю и внешнюю политику. Тем временем все три бывших вице-премьера — министр по контролю за государственными активами Яцек Сасин, министр культуры Петр Глиньский и министр национальной обороны Мариуш Блащак — подали в отставку, продолжив при этом возглавлять свои министерства. Что означают эти перестановки в преддверии парламентских выборов в Польше — разбирались «Известия».

Вернулся спустя год

«В ближайшие месяцы могут быть попытки вмешательства в наши избирательные процессы со стороны одной из мировых держав, которая находится недалеко от нас. Следовательно, необходимо активизировать деятельность правительства и всех властей Польши», — заявил президент страны Анджей Дуда, назначая на должность единственного вице-премьера 74-летнего председателя правящей партии страны «Право и справедливость» Ярослава Качиньского.

Политик вернулся в правительство Матеуша Моравецкого, которое покинул в прошлом году. В то время он был вице-премьером и председателем комитета национальной безопасности и по делам обороны. А в 2006–2007 годах — премьер-министром страны.

Ярослав Качиньский (слева) и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий Фото: Getty Images/NurPhoto/Omar Marques/Stringer

Качиньский объяснил свой уход с поста в 2022 году российско-украинским конфликтом. По его мнению, больше власти должно быть у силовых министров, в частности, у министра обороны. Впрочем, несмотря на свою отставку, Качиньский продолжил оказывать большое влияние на внутреннюю и внешнюю политику Польши.

«Он ушел из правительства, чтобы полностью посвятить себя руководству правительством», — отреагировала в своем Twitter экс-глава нацбанка Польши, евродепутат Марек Белька.

Его позицию поддержал политик левого толка, основатель партии «Молодые социалисты» Адриан Зандберг: «Большого значения эта отставка не имеет. Будет ли Ярослав Качиньский формально заседать в правительстве или нет, он всё равно реально руководит премьер-министром и решениями правительства».

Сейчас, вновь став вице-премьером, Качиньский получит больше полномочий, чем у него было перед отставкой. Если раньше он отвечал только за повышение обороноспособности страны, то теперь будет координировать всю работу правительства.

Ярослав Качиньский Фото: Getty Images/NurPhoto/Contributor

Намерение Качиньского вернуться в правительство объясняется необходимостью усилить кабинет министров в преддверии парламентских выборов.

Чего добился на посту

Считается, что за 20 месяцев работы в кабинете министров с 2020 по 2022 год Качиньский не проявлял особой активности. Однако всё изменилось в марте 2022 года. Вместе с премьер-министром Матеушем Моравецким, а также чешским и словенским главами правительства он отправился в Киев на переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Он заявил о необходимости ввести миротворческую миссию НАТО, а также предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС по ускоренной процедуре. Его заявление тогда вызвало широкий общественный резонанс.

При этом сам Качиньский одним из своих главных достижений в правительстве считает подготовку и принятие нового закона «О защите отечества». По его словам, Польша находится под угрозой, поэтому необходимы усилия по укреплению армии. «Польша должна быть страной, которая способна эффективно обороняться», — заявил тогда политик.

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Согласно положениям закона, ежегодные расходы из госбюджета на оборонные нужды составят не менее 2,2% ВВП в 2022 году и не менее 3% ВВП в 2023 и последующие годы. Также предусматривается новый формат военной подготовки добровольцев, чтобы увеличить численность армии почти в два раза — до 250 тыс. военных и 50 тыс. резервистов.

Помимо этого, в документе указывается необходимость закупок современного вооружения.

Не сотворит чудес

Польский эксперт Михал Шульджински считает, что возвращение президента Ярослава Качиньского в правительство является сигналом того, что либо ПиС работает плохо, либо всё правительство. Увольнение вице-премьеров — это сигнал о том, что они не справились со своими обязанностями. «После восьми лет у власти это всё равно что признать, что ты был не прав. Назначение Ярослава Качиньского единственным вице-премьером в правительстве — чисто предвыборная игра. В этом трудно сомневаться, потому что этот ход не имеет под собой никаких существенных оснований. Ведь ровно год назад он ушел из правительства, заявив, что выполнил свою миссию, и заявил, что должен позаботиться о партии в год выборов», — отметил специалист.

По его мнению, приход Качиньского «чудес не сотворит». Шульджински отмечает, что возвращение в правительство — сигнал того, что кто-то в правящей партии решил: «избирательная кампания начала полностью разваливаться». И только вступление Качиньского в должность вице-премьера способно исправить эту ситуацию. «Но последние месяцы показали, что он уже не тот, что раньше. Он кажется усталым, гораздо менее решительным, гораздо более отчужденным», — уверен польский эксперт.

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Оппозиция будет активно работать

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский считает, что Ярослав Качиньский сейчас находится в сложной ситуации и решил всю ответственность за результаты на предстоящих парламентских выборах взять на себя.

— Скорее всего, «Право и справедливость» победит на выборах по процентам. Но может возникнуть такая ситуация, что [бывший премьер Польши, глава «Гражданской коалиции» ] Дональд Туск и [мэр Варшавы Рафал] Тшасковский смогут собрать вокруг себя всех, кто выступает против партии ПиС, а таких накопилось очень много, — пояснил полонист в беседе с «Известиями».

Вокруг Качиньского сейчас образуется круг недовольных представителей ПиС, которые считают, что он уже отжил свой век и больше не сможет привести партию к победе.

— Сейчас он принял волевое решение — снять всех вице-премьеров и остаться единственным. Если он прежде был серым кардиналом, хотя все знали, что он реальный руководитель страны, то теперь он берет на себя реальную ответственность. Это на самом деле очень сложная ситуация, — пояснил эксперт.

Дональд Туск Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Contributor

За последние три года Польша была лидером экономического роста в ЕС. Но от Качиньского устали в его партии, устали и в обществе в целом , считает собеседник «Известий» . Теперь политик поставил вопрос ребром: если партия не побеждает во главе с Качиньским, то он готов уйти.

Парламентские выборы пройдут в октябре этого года, президентские — в 2025 году. За выдвижение на президентский пост от ПиС уже идет серьезная борьба. Начались неконтролируемые процессы и в самой правящей партии. Ярослав Качиньский пытается волевым решением собрать партию и привести ее к победе, уверен специалист.

По его словам, оппозиционные партии «Гражданская коалиция», «Польша 2050» и остальные будут активно работать.

— Летом обычно затишье, которое политики часто используют для работы над своими внутрипартийными проблемами. К окончанию летних отпусков снова начнется новый виток борьбы на политической арене, перед выборами могут появиться компроматы и многое другое, — подытожил эксперт.