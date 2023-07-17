Политолог предрек усиление антиукраинских настроений в Польше

В Польше в связи с грядущими осенью 2023 года парламентскими выборами будут усиливаться противоречия, касающиеся целесообразности поддержки Украины в конфликте с Россией. Об этом старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко рассказал в понедельник, 17 июля.

Он отметил, что в Польше мнения о вопросе взаимоотношений с Украиной разделены. Официальную позицию занимает партия «Право и справедливость», которая солидаризируется с американской стратегией.

«Другая крупная партия в Польше — «Гражданская платформа» — не так радикально отличается, но не стоит на такой безоговорочной поддержке Украины и требует того, чтобы были проведены те нюансы в двусторонних отношениях, которые копились годами», — сказал эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что по мере приближения осени эта риторика будет обостряться и у «Гражданской платформы» более сильная, уравновешенная программа.

По словам Оленченко часть польского электората склоняется в сторону «Гражданской платформы», поскольку эта партия придерживается более умеренной политической программы.

«В Польше многие недовольны правящей партией «Право и справедливость», которая делает акцент на русофобии и на том, что Украина может быть полезна Польше как инструмент этой политики», — заключил он.

Ранее, 12 июля, политолог Кирилл Аверьянов сообщил «Известиям», что конфликты на исторической почве между Украиной и Польшей неизбежны. Тема Волынской резни не позволит двум странам создать унию.

Таким образом он отреагировал на информацию о том, что сейм Польши 11 июля, в 80-ю годовщину Волынской резни, в полном составе принял постановление в память о погибших, в котором призывает Украину признать свою вину, передает RT.

В середине июня заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отметил, что Варшава ждет от Украины не единичных извинений за Волынскую резню 1943 года, а комплексного подхода к решению проблемы погибших.

В годы Великой Отечественной войны украинский националист и пособник нацистов Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов (запрещена в РФ) и был идеологом событий 1943 года, называемых Волынской резней.

Тогда украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки всегда расценивали Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляли о гибели в результате нее от 100 тыс. до 130 тыс. человек.