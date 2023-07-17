Реклама
Прямой эфир
Мир
Один человек погиб и около 60 пострадали в ДТП с автобусов в Чехии
Политика
Путин заявил об ответе России после теракта на Крымском мосту
Общество
Путин поручил разработать предложения по повышению безопасности Крымского моста
Мир
Лукашенко подписал закон о создании с Россией совместных учебно-боевых центров
Общество
Через Керченский пролив начали переправлять легковые авто на паромах
Мир
РФ на заседании СБ ООН поднимет вопрос преследования Киевом митрополита Павла
Мир
Зампостпреда РФ при ООН назвал решение по зерновой сделке окончательным
Мир
Швеция выделит Украине около $590 млн на проведение реформ для вступления в ЕС
Мир
В Китае заявили о поддержке любых контактов по зерновой сделке
Мир
Генсек ООН выразил сожаление из-за прекращения действия зерновой сделки
Мир
Замглавы МИД обсудил с послом Азербайджана ситуацию на Южном Кавказе
Авто
Минцифры заявило о планах приравнять электронные водительские права к бумажным
Наука и техника
Маск посоветовал человечеству довериться его ИИ-разработкам

Политолог предрек усиление антиукраинских настроений в Польше

Политолог Оленченко заявил, что перед парламентскими выборами в Польше обострятся антиукраинские настроения
0
Фото: Global Look Press/Agnieszka Pazdykiewicz
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Польше в связи с грядущими осенью 2023 года парламентскими выборами будут усиливаться противоречия, касающиеся целесообразности поддержки Украины в конфликте с Россией. Об этом старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко рассказал в понедельник, 17 июля.

Он отметил, что в Польше мнения о вопросе взаимоотношений с Украиной разделены. Официальную позицию занимает партия «Право и справедливость», которая солидаризируется с американской стратегией.

«Другая крупная партия в Польше — «Гражданская платформа» — не так радикально отличается, но не стоит на такой безоговорочной поддержке Украины и требует того, чтобы были проведены те нюансы в двусторонних отношениях, которые копились годами», — сказал эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что по мере приближения осени эта риторика будет обостряться и у «Гражданской платформы» более сильная, уравновешенная программа.

По словам Оленченко часть польского электората склоняется в сторону «Гражданской платформы», поскольку эта партия придерживается более умеренной политической программы.

«В Польше многие недовольны правящей партией «Право и справедливость», которая делает акцент на русофобии и на том, что Украина может быть полезна Польше как инструмент этой политики», — заключил он.

НАТО или не надо: в альянсе не исключили размещения в Польше ядерного оружия
Почему эксперты считают маловероятным подключение Варшавы к программе Nuclear Sharing в ближайшем будущем

Ранее, 12 июля, политолог Кирилл Аверьянов сообщил «Известиям», что конфликты на исторической почве между Украиной и Польшей неизбежны. Тема Волынской резни не позволит двум странам создать унию.

Таким образом он отреагировал на информацию о том, что сейм Польши 11 июля, в 80-ю годовщину Волынской резни, в полном составе принял постановление в память о погибших, в котором призывает Украину признать свою вину, передает RT.

В середине июня заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отметил, что Варшава ждет от Украины не единичных извинений за Волынскую резню 1943 года, а комплексного подхода к решению проблемы погибших.

В годы Великой Отечественной войны украинский националист и пособник нацистов Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов (запрещена в РФ) и был идеологом событий 1943 года, называемых Волынской резней.

Тогда украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки всегда расценивали Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляли о гибели в результате нее от 100 тыс. до 130 тыс. человек.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023